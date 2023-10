Ana Obregón muestra a su hija Ana Sandra muy curiosa por su entorno

El otoño es una estación de cambios y de recogimiento para prepararse para el invierno, pero para Ana Obregónes un momento de felicidad. Y es que, tras su primer verano junto a su hija comienza una etapa de renovación en la que está disfrutando de ver lo rápido que crece su pequeña de seis meses. En la publicación que ha compartido está ella junto a la pequeña Ana Sandra, muy curiosa e inquieta por todo lo que la rodea.

Y es que, aunque esté saboreando cada momento del desarrollo de su hija, no ha podido evitar expresar un pensamiento de melancolía dedicado a la ausencia de su hijoAless Lequio: “Aunque otro otoño ha llegado sin ti, la sonrisa de tu hija cuando arruga la nariz hace que me sienta crepúsculo en este atardecer”. Un nuevo comienzo que consuela a la presentadora, pero que no la hace olvidar las heridas del pasado.

“Nunca vi mujer más fuerte que la que tuvo que devolver un hijo al cielo”, con esta historia de ‘Instagram’ ha querido dejar claro que jamás superará la muerte de su hijo Aless Lequio, pero es cierto que ahora se muestra más en paz consigo misma. “La pérdida, incluso de una pareja, es el precio que se paga por haberte atrevido a amar tanto. Y ese dolor no desaparece ni se olvida, se transforma. Todos los días, durante tres años, fui al cementerio, y ahora voy una vez a la semana”, confesaba hace pocos días la presentadora.

Este otoño también resulta especialmente significativo, ya que celebró el medio año de la pequeña: "Feliz cumple seis meses, Anita. Hoy hace seis meses que me devolviste la vida, Anita. Sé que tu papá lo celebrará desde el cielo, apagando las velas de tu tarta de biberones", compartió hace pocos días en sus redes sociales. Con cada día que pasa, y con cada imagen que comparte en su perfil de 'Instagram', la presentadora se siente más emocionada. Además, este mes tendrá lugar el bautizo de la pequeña, para la que se celebrará una íntima ceremonia.

Actualmente, su expareja y padre de Aless Lequio no conoce todavía a Ana Sandra debido a diferencias irreconciliables respecto a las opiniones enfrentadas de ambos en el tema. A pesar de ello, Ana Obregón se ha mostrado en reiteradas ocasiones a favor de que su expareja conozca finalmente a su hija, debido al buen recuerdo que mantiene de este: “siempre ha estado ayudando”, mantiene Ana Obregón.