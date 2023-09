Ana Obregón: "Llevaré a Anita a la tumba de Aless cuando cumpla dos años"

"Hoy hace seis meses que me devolviste la vida, Anita. Sé que tu papá lo celebrará desde el cielo, apagando las velas de tu tarta de biberones", ha escrito la actriz y presentadora Ana Obregón, en Instagram, para celebrar los seis meses de la pequeña. Obregón asegura que "conseguir este milagro deseado desde la eternidad" le da "un poquito de paz".

La actriz está feliz desde que se produzco el nacimiento de su nieta por gestación subrogada, en Miami. Tras visitar a Joaquín y Carlos Sobera, a los que explicó cómo la pequeña le había cambiado la vida, vuelve al foco mediático tras asegurar que "sé que cuando Anita tenga 13 años me dará las gracias por haberla traído a este planeta, por haber luchado, por ponerme el mundo por montera y haberlo hecho sola".

"Todos los días, durante tres años, fui al cementerio, y ahora voy una vez a la semana. Le he llevado a mi hijo el primer chupete y biberón de Anita. Aless tiene una caja con el collar de su perra Luna y algunos Dragon Ball, su símbolo para seguir luchando", confiesa la actriz. "Aún no he ido con la niña. La llevaré cuando tenga dos años y le enseñaré dónde está el cuerpo de su papá, porque él está en el cielo, y le explicaré todo", revela sobre sus planes de futuro con la bebé.

"El duelo por tu hijo no pasa, es imposible, sin embargo, ahora lo recuerdo en paz, porque antes no podía. Es difícil, porque cuando abrazo a Anita huele como su padre. Se parece a él en su forma de ser. Tiene la misma alegría y esas ganas de vivir. Todo le emociona y es muy agradecida. Me sentía muy sola. Esta casa, en la que estamos ahora, se me caía encima. Cada rincón era Aless. Por ejemplo, hasta la fecha, las Navidades las he pasado en un hotel, porque no era capaz de soportarlo. Anita me ha salvado la vida", destaca.