Ana Obregón estalla: "Me importa un pito lo que diga Irene Montero"

"¿Qué delito he cometido? ¿He matado? ¿He robado? ¿He soltado a un violador? No. He traído a mi nieta a la vida". Esta es tan solo una de las muchas confesiones que la actriz y presentadora Ana Obregón ha hecho a la revista Elle, en clara referencia a la ley de la ministra de Igualdad que ha puesto en libertad o reducido penas a decenas de violadores. Obregón ha arremetido duramente contra Pedro Sánchez e Irene Montero por la campaña contra ella por haber traído a España a su nieta Ana Sandra, respetando los deseos de su hijo Aless, fallecido de cáncer.

"Una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Si quiero abortar, aborto, y si quiero ser gestante, lo soy. Nadie te pone una pistola en la cabeza. Lo que ocurre es que aquí ha venido muy bien, ha sido una cortina de humo para lo que ha hecho Irene Montero en el Ministerio de Igualdad", asegura no sin antes añadir que le "importan un pito las leyes de aquí y lo que diga Irene Montero. Haz lo que quieras con tu cuerpo".