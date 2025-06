El sobrino de Paloma Lago, testigo de la agresión sexual: “Presencié algo, pero no quiero decir el qué”

La investigación sigue su curso, mientras Paloma Lago trata de permanecer lo más alejada posible de la polémica. Su denuncia contra Alfonso Villares por un supuesto delito de agresión sexual está dando la vuelta al país a través de cientos de titulares. Todos quieren conocer más detalles sobre el suceso que aconteció a finales de año en Ferrol y que han terminado por tumbar al conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, que este miércoles presentaba su dimisión en la mesa de su jefe, el presidente Alfonso Rueda. Lo hacía para defender también su inocencia en los tribunales, tras conocer que la denuncia ha sido admitida a trámite.

Desde que estalló la noticia tras la comparecencia del político, el foco mediático se ha dirigido a la demandante. La presentadora y modelo, que triunfó en la década de los 90, no quiere batallar contra quien fuese su pareja en los medios de comunicación, pues entiende necesario que lo sucedido sea analizado en profundidad en los tribunales, donde ya ha puesto el caso de manera discreta. Aun así, no ha podido controlar que la bomba estallase y terminase por salpicar incluso a su propia familia. También a su sobrino, que fue presuntamente testigo del suceso que ahora se define como presunta agresión sexual.

Habla el sobrino de Paloma Lago, testigo de la agresión

La familia de Paloma Lago está “destrozada” e “impactada” por la noticia y por la repercusión mediática resultante de la misma. La modelo ha apagado el teléfono y se niega a responder a las preguntas de los periodistas, que desean conocer más detalles sobre lo que dice haber sufrido y que ha ratificado ya ante el juez. La investigación sigue su curso y en ella parece jugar un papel destacado su sobrino, que este jueves ha tenido oportunidad de hablar con ‘TardeAR’. Y es que ha confirmado que será citado en calidad de testigo ante el juzgado.

El joven mantiene en conversación con el programa de Telecinco que se encontraba en las inmediaciones del domicilio de su tía. Este habría sido el escenario del suceso que la justicia está investigando en estos momentos: “Yo estaba ahí ese día y por eso me han citado como testigo y tengo que ir a declarar al juzgado. Vivo pared con pared con ella. Yo le vi a él, pero no escuché nada. Pero soy testigo circunstancial”, asegura el sobrino de Paloma Lago. No quiere entrar en detalles escabrosos y tampoco perjudicar el proceso legal iniciado por su tía, de ahí que se niegue a dar mayor información a la presentada hasta el momento.

El sobrino de Paloma Lago ha jugado un papel importante en el suceso enmarcado dentro de una supuesta agresión sexual. Algo que tan solo está dispuesto a declarar ante el juez cuando sea citado en el futurible juicio, pero no tanto en televisión, lo que podría poner en peligro el caso: “Presencié algo, pero no quiero decir el qué. Quiero dejarlo en manos de los abogados, el fiscal, el juez… ya se sabrá, no quiero meterme en líos. Paloma Lago quiere que sea discreto. Yo conozco a mi tía, pero a él no. Yo respeto la presunción de inocencia. Esto tiene que dilucidarse en un juicio. Yo no quiero que caiga sobre nadie la pena del telediario, así que quiero ser prudente. Deseo que salga la verdad”, sentencia el joven, que prefiere mantener su imagen en el anonimato, más allá de ser el sobrino de la afamada presentadora.