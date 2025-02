Ana Rosa Quintana defiende a Anabel Pantoja tras su polémica fotografía: "Se critica todo"

Anabel Pantoja continúa en el ojo del huracán mediático y acaparando todos los titulares de la crónica social. Este último fin de semana, la influencer ha sido muy criticada en redes por las historias que ha subido en Instagram. En concreto, una fotografía ha sido la que ha desatado un aluvión de comentarios negativos, en la que aparecían dos cervezas en una mesa junto al biberón de su hija Alma.

Ante esta nueva polémica, Ana Rosa Quintana no ha dudado en salir en defensa de Anabel Pantoja. Aunque cree que esta sobreexposición en redes “no le está beneficiando", la presentadora ha querido echar un capote a la influencer, añadiendo que “se critica todo”. “Igual es cerveza sin alcohol. ¿Por qué no puede la pareja ir a las fiestas del pueblo? Esas imágenes sino estuvieran en una investigación no habría pasado nada", ha planteado la periodista.

David Rodríguez y Anabel Pantoja Gtres

Ana Rosa, además, también se ha mojado y ha opinado sobre la actitud que ha tomado la pareja. Según la periodista, “habrán valorado si retirarse de la vida pública o no", optando finalmente por demostrar que no les afecta la situación. “Es una normalidad aparente", ha expresado la periodista.

Vuelta a la normalidad

Anabel y David han disfrutado de este fin de semana juntos en Canarias Justo a su hija, ajenos a cualquier información y comentarios sobre ellos. Aunque se ha rumoreado en las últimas semanas que la pareja podría estar atravesando por una crisis sentimental, desde el programa “Vamos a ver” han asegurado que están más unidos que nunca.

Poco a poco, Anabel y David están volviendo a la normalidad. El fisio, de hecho, ya ha vuelto al trabajo tras finalizar su baja por paternidad y tanto sus padres como Merchi, la madre de la influencer, han abandonado Canarias y vuelto a sus respectivas ciudades, Córdoba y Sevilla.