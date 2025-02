¿Anabel Pantoja llevará su caso a un documental?

Anabel Pantoja nos ha hecho partícipes de su vida desde hace años desde sus redes sociales. Sus publicaciones cobraron especial interés a raíz de su esperado embarazo, parto y posparto. Sus seguidores aplaudieron su naturalidad y la visibilidad que dio a cualquier molestia o circunstancia derivada de su recién estrenada maternidad. La situación dio un vuelco a raíz del ingreso de la niña en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y la posterior investigación abierta para clarificar el origen de las lesiones que presentaba el bebé.

David Rodríguez y Anabel Pantoja Gtres

Los últimos acontecimientos han provocado que la sobrina de Isabel Pantoja se sienta desbordada por la presión y el interés mediático suscitado. Esto le habría llevado a plantearse una macrodemanda contra aquellos medios que puedan haber vulnerado cualquier derecho de la familia y, especialmente, de la menor. La noticia que, sin duda, ahora provoca escalofrío, es la producción de un documental que relataría el calvario vivido estos meses.

Europa Press ha preguntado a Amor Romeira, una de sus amigas más íntimas, sobre ello. Su respuesta no ha sido clara: "Anabel Pantoja no es más que otra madre normal, que llega con un bebé en una circunstancia, que explique qué pasa, qué no pasa y que tenga que activar un protocolo para investigar de dónde pueden venir, es que es normal".

Amor Romeira da la cara por Anabel Pantoja y David Rodríguez Europa Press

Este no sería el primer documental de la influencer. En 2021, se emitió, sin ningún éxito, una producción con el título "Anabel Pantoja, al desnudo". En ella trazó su recorrido desde su irrupción en 2011 en "El programa de Ana Rosa" a sus colaboraciones en "Sálvame" o su salto posterior a creadora de contenido. Sus ingresos, igual que su popularidad, se fueron disparando. La sobrina de Isabel Pantoja contó su evolución, su crecimiento, sus cambios físicos, sus rutinas y su decisión de crear su propia identidad. Trabajó a conciencia su personaje y llegó a ser considerada la Kardashian española. Esto explicaría hoy la expectación que hoy despierta.

En cuanto a la macrodemanda, Amor Romeira ha comentado que no sabe aún cómo afrontará todo esto desde un punto de vista legal, pero remite a los reporteros al primer vídeo que Anabel subió a su cuenta de Instagram cuando su hija recibió el alta hospitalaria: "Ahora mismo estoy centrada en mi niña y en que todo esté mejor, pero cuando coja fuerza voy a ir a por cada uno de los que me han hecho daño". Sea cual sea su decisión, Amor apoya a su amiga: "Es lo que tiene que hacer porque lo haría yo, lo haría el espectador que está viendo estas imágenes y lo haría cualquier persona a la que vulneran su derecho y no solo el de ella, sino el de su pareja y el de su hija… No recuerdo algo tan duro en mi vida y tengo 36 años, para mí no hay derecho a lo que han hecho, lo siento mucho, lo siento mucho".