Merchi, sobrepasada por la situación, estalla contra la prensa: "Me da vergüenza ir así por la calle"

Merchi, la madre de Anabel Pantoja, ha sido uno de los grandes apoyos de la influencer desde que nació Alma el pasado 23 de noviembre. Desde que la pequeña llegó al mundo, su abuela ha estado a su lado, ayudando a su hija en sus primeras semanas como madre primeriza.

Durante el ingreso de la menor, Merchi también tuvo un papel fundamental y se encargó de organizar a familiares y amigos de la pareja en el turno de visitas. Gracias a ella, Anabel y David no estuvieron nunca solos durante el ingreso de su hija, uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Con la pequeña ya en casa, Merchi ha tenido que volver a Sevilla, lugar en el que tiene fijada su residencia, para incorporarse de nuevo a su trabajo como funcionaria de la Diputación.

Merchi Bernal, sobrepasada, estalla una vez más ante las cámaras: "A ver si te pilla un coche, lo que hacía falta" Europa Press

La madre de Anabel está sobrepasada por la situación y no lleva nada bien la presión mediática. En sus últimas reapariciones ante las cámaras, Merchi se ha mostrado muy cortante con los medios, cansada de ser el foco de atención. Ahora, la progenitora de la influencer ha vuelto a sacar su peor versión ante la Prensa, muy molesta por volver a ser preguntada por el caso de su hija.

"Dejarme por favor ¿Vale? De verdad, me da vergüenza ir así por la calle, os lo pido, por favor, dejarme ya, ¿vale?", ha expresado Merchi, muy agobiada por la cámaras, e insistiendo en que "yo no voy a hablar". "A ver si te pilla un coche, lo que hacía falta", ha declarado al ver que un reportero corría peligro al ir de espaldas grabándola mientras cruzaba una calle. "¿Hasta en la basura me vais a grabar?", ha preguntado a la prensa, finalizando así su intervención, totalmente resignada.