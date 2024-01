Ana, el último gran amor de Paco Arévalo

Tiene 21 años, es rubia, inteligente y muy guapa. Y fue el último gran amor de Paco Arévalo. Su sintonía era absoluta, les unía la condición de nieta y abuelo, pero también una complicidad tan grande que les convertía en confidentes.

Ana derramó lágrimas de dolor al enterarse de la muerte de su abuelo. Le cuesta asumirla y confiesa que el día anterior al fallecimiento estuvieron los dos hablando en casa del humorista.

Todavía recuerdo la llamada desesperada de Paco en marzo de este año para pedirme que contara la verdad sobre un vídeo en el que aparecía con Ana sobre las rodillas y que algunos malpensados tergiversaron totalmente. Desinformados y con excesiva maldad, confundieron la escena con un episodio erotico.

Arévalo se dolía de la situación y me aclaraba totalmente la escena: “en ese vídeo que he colgado en tik tok se nos ve a los dos preparando una paella. No entiendo que se le dé segundas lecturas, y menos que sean tan indignantes. Ana es mi ojito derecho, un amor de nieta, nos queremos muchísimo. Es un cielo de mujer, bondadosa, cariñosa y muy lista.”

La misma nieta colgaba en sus redes sociales un mensaje de indignación absoluta: “tras leer los comentarios me entran ganas de vomitar, tengo el estómago revuelto, y los que escriben eso tienen la mente podrida. Antes de hacer ese tipo de comentarios, hay que informarse. Porque, si, estoy en el vídeo con mi abuelo”.

Ayer mismo, Ana entraba en directo en el programa de Sonsoles Onega, de Antena 3, y calificaba al fallecido como “un hombre maravilloso, se merecía todo lo bueno, te reías mucho con él, era igual de divertido en casa como trabajando. Estoy muy afectada, la noche anterior estuvimos hablando y no me esperaba tan fatal desenlace. Siempre le recordaré con una sonrisa”.