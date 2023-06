Anabel Dueñas rompe a llorar por Rocío Carrasco: “Gracias por incluirme en tu familia”

El pasado fin de semana tuvo lugar el 17º aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado, una fecha marcada a fuego en el calendario de la familia de “La más grande”, que suele recordarla con diferentes homenajes. Como viene siendo habitual, la parte más conocida del clan se reunió en Chipiona para honrar su memoria, y varios medios de comunicación pusieron el foco en “la gran ausencia de Rocío Carrasco”.

La empresaria se encontraba en Pamplona, acompañada de su amiga Alba Carrillo, donde se representó una función del musical de Rocío Jurado, creado y dirigido por ella misma. Anabel Dueñas es la actriz que da vida al personaje protagonista, y mantiene una íntima amistad con la hija de “La más grande” desde hace años. Las dos están muy unidas y la cantante quiso dedicarle unas emotivas palabras sobre el escenario, ante la mirada de los miles de asistentes del Teatro Gayarre.

Anabel Dueñas y Rocío Carrasco mantienen una estrecha amistad desde hace tiempo Redes sociales

“Quiero agradecerte la generosidad que has tenido conmigo. Lo mismo que yo he sentido en ti, tú siempre lo has hecho conmigo, para que yo esté encima de este escenario pese a todo lo que han dicho. Gracias por hacerme ser parte de tu familia, por enseñarme lo grandísima que era tu madre, que yo ya lo sabía porque era fan, pero gracias a ti he conocido tantas cosas que no sabía… Quiero darte las gracias de esta manera”, expresó Anabel Dueñas mientras lloraba de emoción.

Al tiempo, una emocionada Rocío Carrasco se echó la mano al corazón y se abalanzó sobre su amiga para abrazarla. Una noche muy emotiva y especial que lo fue todavía más por el aniversario de la muerte de la recordada artista.

Tras el concierto, Alba Carrillo, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas han regresado a Madrid con el buen sabor de boca que les ha dejado un fin de semana de amigas de diversión, arte y muchos recuerdos.