El doloroso recuerdo de Rosa Benito a Rocío Jurado en el 17 aniversario de su muerte

La madrugada del 1 de junio de 2006 fallecía Rocío Jurado en su casa de la Moraleja a los 61 años. 'La más grande' murió "tranquila, sin grandes angustias" y "como ella quería, rodeada de los suyos, de su familia", según comunicó su hermano Amador Mohedano tras desvelar el fallecimiento de la cantante. Los restos mortales de la cantante se enterraron en Chipiona, su localidad natal, y fue despedida con grandes honores.

Desde que la matriarca de uno de los clanes más mediáticos de nuestro país falleció, su familia no ha dudado en homenajear a la chipionera cada 1 de junio. Rosa Benito, su cuñada, ha querido recordar hoy a Rocío Jurado en esta fecha tan triste y señalada para todo los Mohedano a través de su cuenta de Instagram. La exmujer de Amador ha compartido un sinfín de imágenes en sus historias y en uno de ellos ha escrito: "Después de mucho de todo, esta madrugada que viene, fue la más larga y dolorosa de todas, porque a las 5:15 dejaste de respirar como dijo tu hermano".

Además, ha compartido en tu tablón un carrousel de instantáneas de su álbum de recuerdos con la artista, en la que aparecen ambas a lo largo de los años. "La vida son momentos, y yo he vivido muchos a tu lado, Rocío. 17 años", titulaba Rosa junto a las imágenes. Su hija, Chayo Mohedano, ha comentado en la publicación: "Mis grandes mujeres". Madre e hija han querido recordar a 'la más grande' en el día de su muerte, al igual que ha hecho Gloria Camila, que ha compartido fotografías de la artista en su perfil.

Aunque hoy no se celebrará ningún homenaje, Chayo Mohedano reveló hace unos días que su familia se reunirá en Chipiona y que "estará toda mi familia que pueda". Aunque no ha confirmado quiénes asistirán a la localidad natal de 'la más grande', se espera que acudan los hermanos de Rocío Jurado, Gloria Camila o Rocío y David Flores. La hija de Rosa Benito, por el contrario, este año no podrá acompañar al clan porque trabaja en Barcelona.