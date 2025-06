Anabel Gil lo cuenta todo de la visita de Anabel e Isabel Pantoja a El Rocío: todos los detalles

Anabel Pantoja ha vuelto a El Rocío junto a su pareja, David Rodríguez, y su hija Alma. Después de más de 15 años sin cumplir con la tradición, la influencer ha regresado a la aldea con su familia, viviendo una de las peregrinaciones más emocionantes de su vida.

Isabel Pantoja, al igual que su sobrina. también viajó la semana pasada a El Rocío, después de años sin ir a la aldea. Desde que se conoció este movimiento de la tonadillera, todas las miradas han estado puestas en la artista, su sobrina, y si se ha producido ese reencuentro familiar en la aldea.

Anabel Gil rompe su silencio

La hija de Gil Silgado ha entrado en "Espejo Público" para contar todo lo vivido con Anabel e Isabel Pantoja en El Rocío. "Yo sé que ellas se han visto", ha desvelado Anabel Gil en el magacín de Antena 3. "Hizo el camino, pero ya se ha vuelto a Sevilla", ha añadido sobre Anabel Pantoja.

"No te voy a contar todo lo que hemos hablado, pero se han visto. Isabel Pantoja lleva aquí desde la semana pasada. Vino muy pronto, precisamente para evitar cámaras y todo eso. Ella ha venido y ha estado el fin de semana aquí. Con su gente y en su casa. Ha ido a ver a la Virgen", ha explico Gil en el programa de Susanna Griso.

Sobre el interés mediático que ha supuesto el regreso de Anabel e Isabel Pantoja a la aldea, la hija de Gil Silgado también se ha pronunciado. "Yo eso lo viví con Anabel. En mi casa no, porque cuando estás en una casa la gente respeta mucho, pero salimos a hacer una foto típica de traje de flamenca. No te puedes imaginar la gente que salió. Incluso delante de la Virgen. Eso no puede ser", ha señalado la amiga de la influencer, añadiendo que "la gente tendría que respetar ciertos momentos. Yo entiendo que la gente se quiera hacer alguna foto con ciertos famosos, pero no los dejan respetar tampoco. Ha sido eso". Sobre la casa de la tonadillera en El Rocío, según Anabel Gin, Isabel "no va a vender esa casa. No la quiere vender, y además no está a su nombre".