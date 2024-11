Anabel Pantoja da a luz a su primera hija y desvela su nombre: Alma

Anabel Pantoja ha dado a luz a su primera hija, Alma, y lo ha anunciado con una hermosa imagen piel con piel, junto al padre, David Rodríguez, la máxima expresión de amor que puede recibir un bebé al llegar al mundo. Junto a la fotografía, un bonito mensaje: "Acabas de tatuarte en nuestra piel para los restos"

David, su pareja y padre de la criatura, ha acompañado a la sevillana durante el parto. Como ya anunció, "él entrará conmigo. Le voy a necesitar como mi sangre, para calmarme y para que viva este momento conmigo. Quiero grabarlo todo para tenerlo de recuerdo".

Anabel Pantoja y David Rodríguez Instagram

Con la llegada de Alma, Anabel ve cumplido su sueño de maternidad, aunque la impaciencia y el lógico nerviosismo ante la inminencia del parto le hicieron más compleja la etapa final. En una de sus últimas revisiones, le confirmaron que todo iba bien y la niña estaba "sanísima", pero se quejaba: "Me levanto una media de ocho veces a hacer pis y solo puedo dormir de lado". Antes había contado su lumbago, su reflujo, sus dificultades para dormir, su tirantez en la tripa. Inmediatamente después, venía la reflexión final: "Pero bueno, aun así, me quedo con las ganas de verle la cara a la niña y ya está, no tener más pánico. Pero es verdad que es increíble, increíble, increíble".

Anabel Pantoja. @jennifergarciamekup

Cualquier temor se habrá visto desvanecido ahora que tiene a su retoño en brazos. A partir de hoy le toca recuperarse del embarazo mientras inicia la feliz crianza. Sin duda, sus seguidores se mantendrán a la espera de que comparta nueva avalancha de sentimientos, confidencias, dudas y desesperaciones. Para una mujer como ella, tan dada a las expresiones máximas de amor, alegría o dolor, sus publicaciones estarán más que justificadas y encontrará complicidad en las mujeres que están viviendo o acaban de vivir el nacimiento de un hijo. Aunque ha tenido nueve meses para adaptarse a la nueva situación mientras el bebé se desarrollaba en el vientre, ser madre primeriza implica un cambio radical en la vida de una pareja. Cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Mercedes Bernal, que se encuentra en Gran Canaria desde hace ya unos días.

Una vez le den el alta, volverá a su casa de Arguineguín, una localidad del municipio de Mogán (Gran Canaria). La elección del lugar de nacimiento, lejos de su Sevilla natal, ha sido muy meditada: "Aquí está mi hogar, mi clima, todo. Es una gozada llevar el embarazo aquí", aseguró hace un tiempo. En ese hogar tiene todo listo para dar la bienvenida a su hija. Según relató en sus redes sociales, Anabel contó con la ayuda de un diseñador para decorar la habitación de Alma. Hace unos días, compartió también con sus seguidores la preparación de la canastilla para tenerla a punto llegado el feliz acontecimiento: bodies, pijamas, portadocumentos, una mantita muselina, chupetes... Reveló también el modelo con el que saldrá la niña del hospital: un conjunto blanco de punto y una mantita que le han regalado unos amigos. Es evidente que la influencer no ha descuidado ni un detalle para recibir a su hija con el mimo que merece.