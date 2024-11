Anabel Pantoja, desesperada a días de dar a luz por un nuevo problema médico

Anabel Pantojaya cuenta los días para tener a su hija en sus brazos, pues sale de cuentas este mismo mes de noviembre. Queda nada y la ilusión por verle su rostro se le suma el deseo imperioso de recuperar el control de su cuerpo y, con ello, de su propia salud. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja ha vivido durante su embarazo un calvario, con numerosas complicaciones que le han mantenido con los nervios a flor de piel. Agotada por no dormir y sumando horas de sueño desde los primeros meses de gestación, parece que todo se le complica en la última semana, como así ha confesado la propia influencer en sus redes sociales. Ha encontrado en sus seguidores los mejores confidentes y consejeros, pues acude a ellos siempre que está desesperada y no encuentra consuelo.

A través de numerosos vídeos publicados en las stories de su cuenta personal de Instagram, se ha sincerado sobre los problemas anímicos y físicos que arrastra estos días. A punto de ser mamá, creía que ya había superado todo tras una semana sin sobresaltos, pero una vez más vuelven las preocupaciones: “Actualización de mi vida, de una semana para acá, estaba de puta madre, dentro de lo que es el embarazo, pero de una semana para acá he ido en picado”, comienza a desgranar cómo se encuentra, visiblemente cansada desde la cocina de su casa por no haber podido conciliar el sueño, por culpa de un desagradable dolor que reclama toda su atención: “Tengo un lumbago que no me ha dado en todos estos meses. Mirad cómo voy andando. Una presión en la barriga, una tirantez… horrible, horrible”, se quejaba a sus fans.

“Os lo juro, de verdad, que prefiero estar ya parido, que estar así. No entiendo a la gente que tiene dos, tres, cuatro embarazos o gente que tiene dos niños a la vez. Yo no sería capaz. No podría”, relativiza Anabel Pantoja lo mal que lo está pasando con lo peor que podría ser en estar en la situación de otras mujeres con embarazos múltiples o aquellas que incluso repiten la experiencia para tener más vástagos. Ella se planta, por el momento. “Ahora solo queda esperar. No hay consulta ni nada, solo la cuenta atrás. He visto que Marta Riumbau ya ha sido mami de Julieta. Me da muchísima envidia. Ya Dulceida lleva casi un mes y yo ya es como en el matadero. Voy ya para el matadero”, se sigue comparando, ahora con sus dos amigas influencers con las que ha coincidido en estado de buena esperanza.

Aun así, Anabel Pantoja no quiere ser catastrofista como en otras ocasiones y también ha querido dar pinceladas de positividad a su mensaje. En sus vídeos a modo de diario de confesiones no solo cuela sus dolores, sus preocupaciones y la envidia sana que siente por sus amigas al verlas ya con sus bebés en sus brazos. También quiere aferrarse a lo bonito de la experiencia y contar los días que le quedan para conocer a la que será la persona más importante de su vida: “Pero bueno, aun así, me quedo con las ganas de verle la cara a la niña y ya está, no tener más pánico. Pero es verdad que es increíble, increíble, increíble. A ver, al menos para mí. Yo hablo de mí, pero es increíble la presión que tengo en el lumbago. Meterme en el agua me alivia. Meterme en el agua, en la piscina, en el mar. Todo lo que sea agua me alivia”, confiesa la influencer, que espera con David Rodríguez cumplir un sueño que, por el momento, viene acompañado de días de desvelos y pesadillas.