Anabel Pantoja "resurge de sus cenizas" tras el peor día de su vida

La agenda de Anabel Pantoja no se detiene ni por un momento. Desde sus redes sociales comparte con sus seguidores todos sus viajes, así como sus proyectos profesionales o pequeños detalles de su vida. En esta ocasión los planes que hizo en el puente de la constitución fueron demasiado para ella y su cuerpo pidió un descanso.

Este lunes la sobrina de Isabel Pantoja comenzó a relatar su peor inicio de semana en su perfil de ‘Instagram’: “Pasé mala noche y me levanté con vómitos y fatiga. Me da miedo hasta beber agua. Menuda manera de empezar la semana”, comenzó con una historia en la que no se esperaba lo que iba a pasar.

Tras unas horas de no encontrar mejoría y sufrir fuertes episodios de vómitos y fatigas, la influencer decidió acudir a última hora de la tarde al hospital: “Tuve que ir a urgencias. Me pusieron vía con medicamentos y suero. Por cierto, las chicas que me atendieron y principalmente la enfermera han sido maravillosas conmigo”, relata con una imagen de ella en urgencias.

Anabel Pantoja en el hospital Instagram

Después de este comunicado permaneció ausente de sus redes por más de medio día, un merecido descanso para llegar a encontrarse mejor. Cuando reapareció en la tarde de este martes se mostraba aún muy cansada y significativamente mal, pero nada que ver con lo que había tenido que pasar el día anterior.

“Buenas tardes, resurgiendo de mis cenizas. Muchísimas gracias. Estoy bien de verdad, no me estoy muriendo. Estoy intentando responder a todos los mensajes que me habéis escrito. Muchísimas gracias de verdad tanto a la gente de Instagram como de WhatsApp, a mis amigos, os quiero muchísimo”, empezaba hablando desde su sofá.

“Me estoy recuperando hoy. Menos mal que fui al médico ayer porque es que no podía salir del váter ni por arriba ni por abajo, no paraba y lo pasé bastante mal. Ahora me estoy recuperando tomando medicamentos. Ayer fue uno de los peores días de mi vida”, terminaba Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja junto a su pareja Instagram

A las pocas horas compartía una imagen en la cama junto a su pareja David Rodríguez. La sobrina de la tonadillera mostraba solo media cara en la imagen, pero con una sonrisa muy grande por estar junto al fisioterapeuta: “en sus ratos libres no me deja solita”. En su última publicación Anabel Pantoja ya se encuentra casi recuperada. Aunque con el estómago un poco mal decide dar una vuelta para encontrarse justo con lo que no debe comer: “A ver, he salido a andar para estirar un poco las piernas y recuperar. Lo primero que me encuentro es esto (refiriéndose a un puesto de buñuelos) y yo con el estómago que tengo”.