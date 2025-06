Valeri estalla contra Ábalos y planea demandarle: "Corrupto y tránsfobo"

Por si la trama Koldo no fuera ya lo suficientemente disparatada, un nuevo giro de los acontecimientos vuelve a demostrar que la crónica social y política no están tan alejadas como los periodistas autollamados “serios” quieren hacer creer. Valeri Cuellar, examante de Escassi, cuyo affaire provocó el final de la relación del jinete y María José Suárez, asegura en la revista “Lecturas” que fue una de las prostitutas de las que se habla en los audios de José Luis Ábalos.

Un supuesto acercamiento al exministro que este ha distinguido tajantemente en sus redes sociales, llegando incluso a faltar a Valeri. “Además de mentira, esto es demencial. No conozco de nada al tal Valeri Cuellar. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosaran también una historia con este ser”, ha escrito en su cuenta de X, otrora Twitter.

Valeri estalla contra Ábalos: "Corrupto y machista"

Unas palabras que no han sentado nada bien a la aludida, que considera que se le ha faltado al respeto al referirse a ella en masculino o con términos como “ese ser”. Un descontento que ha mostrado en sus redes sociales, definiendo a Ábalos como una persona corrupta, machista y tránsfoba. “Has demostrado ser un cerdo en mayúsculas”, dice una publicación sobre el socialista que la joven colombiana ha compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Tan indignada está que incluso se plantea emprender acciones legales contra Ábalos por un supuesto delito de odio, un escenario que no haría más que complicar ya de por sí difícil situación legal del exministro.

Valeri, la amante transexual de Escassi, confiesa ser una de las prostitutas de Ábalos Gtres

No es la primera vez que Valeri ve vulnerados sus derechos en este sentido. Hace pocos meses, Hugo Sierra, ganador de “Gran Hermano 18”, publicó su nombre previo al proceso de transición, exponiendo un detalle especialmente íntimo para las personas transexuales.

Por fortuna, el uruguayo pidió perdón por lo ocurrido, asegurando que se trató de un error y que en ningún momento pretendía atentar contra el honor de Valeri.

Si finalmente decidiera emprender acciones legales contra Ábalos, se trataría de la segunda causa a la que Valeri deberá hacer frente, puesto que ya se enfrenta a un conflicto judicial contra Álvaro Muñoz Escassi.