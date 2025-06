Iker Casillas niega su affaire con la “amiga íntima” de Ábalos, Claudia Montes

En plena campaña de la declaración de la renta, los españoles descubren con estupor a qué se dedican parte de nuestros impuestos. Más allá de cubrir los servicios básicos como educación, infraestructuras o sanidad, también se reservaba un jugoso lote a pagar las prostitutas y demás vicios de algunos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. El escándalo es mayúsculo, aunque ya se ha pedido perdón a la ciudadanía. Después de que Valeri, la amante transexual de Álvaro Muñoz Escassi apareciese en las juergas sexuales de José Luis Ábalos, otro nombre potente se suma a la controversia: el de Iker Casillas.

El futbolista se ha visto envuelto en una incómoda polémica de la que quiere salir lo antes posible. No está dispuesto a que los desmanes de los políticos socialistas ensucien su imagen pública o sus logros deportivos. Y todo por su supuesta cercanía a Claudia Montes, quien fuese Miss Asturias +30 en el año 2017, y quien dice haber tenido algo con el exfutbolista. Una revelación de la modelo tras negar estar en la lista de “amigas íntimas” del que fuese ministro de Fomento al servicio del PSOE de Pedro Sánchez, ahora con serios líos judiciales.

Iker Casillas dice no a la “amiga íntima” de Ábalos

El portero que enamoró a Sara Carbonero y con la que formó una familia no está teniendo mucha suerte últimamente con las mujeres. Al menos no con las que aparecen públicamente o las que dicen haber tenido sus más y sus menos con él. Así sucedió hace tan solo unos meses atrás con Claudia Bavel, después de que apareciesen unas imágenes de ambos compartiendo ocio en las revistas del papel cuché. Él negó cualquier relación, pero ella fue más allá y ofendida por este rechazo habló de sus días de amor e incluso sus planes de ser padres juntos. Esto les ha hecho entrar en una batalla judicial a la que aún se está dando forma.

Pero otra Claudia ha puesto en jaque a Iker Casillas. Se trata de la ex Miss Asturias, que ha querido dejar claro que ella no ha tenido nada que ver con Ábalos, pero sí con el futbolista. Hay quien piensa que es un intento de desviar la atención del caso de corrupción que acecha al PSOE, pero a la hora de negar su vínculo íntimo con el político, habló del que mantuvo con una persona “muy famosa”. Se pensó en David Bustamante, pero después se ha señalado a Iker, como así declara ella misma a ‘Ok Diario’, destacando que estuvieron un año juntos.

“A finales de 2019 se estaba hablando de que tenía una relación con David Bustamante y no entiendo, porque al mismo tiempo se estaba diciendo que tenía una relación con el ministro. Al año se dice que tengo una relación con el ministro cuando la tengo con otra persona muy importante de este país”. Apuntaba ella al futbolista, que ya ha dejado claro que no hay nada de cierto en esto y quiere alejarse lo máximo posible de este escándalo político, sexual y de corrupción: “No he visto en mi vida a esta mujer. ¡Qué barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… ¡Más de lo mismo!”, ha escrito Iker Casillas en su cuenta de X, otrora Twitter.