Ania Iglesias anula su boda: “Llevábamos un año sin mantener relaciones sexuales, me ponía los cuernos con otras"

Los últimos meses están siendo muy duros para Ania Iglesias. Tras sufrir una dura enfermedad, una talasemia (un trastorno de la sangre hereditario), descubrió que su novio la engañaba con otras mujeres y decidió romper definitivamente con él y, por lo tanto, anular la boda prevista para este mismo año.

"La enfermedad es más normal de lo que parece, pero si no te da síntomas no te enteras de que la padeces. Es congénita, naces con ella. Yo empecé a sentir esos íntimas, mareos, anemia, mucha debilidad, taquicardias… es como si los glóbulos rojos no transportaran bien el oxígeno en la sangre. Me la diagnosticaron durante un examen médico rutinario. Vieron algo raro en mi sangre y me realizaron un montón de pruebas. Todo comenzó el 26 de mayo..."

Imagino como se sentiría.

Figúrese. Una de esas pruebas era para ver si sufría un linfoma de Hopkins, estaba de los nervios. Es que hasta podría padecer una leucemia...

¿Y ahora cómo se encuentra?

Bien. Tranquila. El día que me dijeron que las pruebas de las que te hablo daban negativas me puse a llorar por la alegría. Pero fueron cuatro semanas de espera terrible hasta conocer los resultados.., Me han puesto un tratamiento a base de hierro, que me ayuda a mejorar los glóbulos rojos. Tengo más fuerza y vitalidad.

A pesar de su fracaso sentimental con su novio Javier...

Me enteré de que me había estado poniendo los cuernos durante los años que estuvimos juntos. Y rompí con él inmediatamente. Fue algo tremendo. Porque el tío negaba lo evidente. Yo sospechaba algo raro, porque tonteaba mucho con una vecina. Él le quitaba importancia. Y poco a poco me fui enterando de que ligaba con otras a mis espaldas. Mira, llevábamos un año sin mantener relaciones sexuales, siempre ponía excusas para no hacer el amor conmigo. Es que no me ponía la mano encima. Y ahora se lo agradezco porque me podría haber pegado una enfermedad venérea. A saber con que mujeres se acostaba... Empecé a investigar y hasta hablé con una de sus amantes. Javier ni me acompaño a recoger los resultados de las pruebas médicas, el rio se había ido de viaje, seguramente, para verse con alguna chica.

Pensaba casarse con usted y seguir con sus ligues.

Eso seguro. Lo gracioso es que estaba entusiasmado con la boda, quería que celebráramos una gran fiesta para pedirme en matrimonio. Hay que ser caradura. Al final se han traspasado ciertas líneas rojas de las que prefiero no hablar.

Se está volcando en el trabajo...

Ironías de la vida, voy a estrenar una obra de teatro que se llama "Divorcio a la española", en la que se dan claves de la infidelidad. Pero te aseguro que mi historia real supera toda ficción. Es que no se quien es el hombre con el que he convivido cinco años. Ese hombre es infiel por naturaleza. Ahora se está cachondeando de mi en Ibiza... pasa de todo. No me ha dado ni una disculpa. Es más, le dice a gente de mi entorno que esto no es para tanto. Hay que tener poca vergüenza. Estoy convencida de que nunca me ha querido.

¿Era usted la que le mantenía?

Imagíneselo...