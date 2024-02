Un anillo de diamantes y leche materna, el último capricho de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche vuelve a sorprender. La presentadora ha mostrado en redes su último "regalo": un anillo de oro blanco y diamantes y leche materna. No es la primera "celeb" que la tiene, también Verdeliss adquirió una joya tan especial. Ella misma lo explicaba en su perfil social, "quería hacerme una joya con mi leche y me lo han hecho exactamente como imaginaba", señala mientras muestra a sus fans la joya.

Son joyas de lactancia que se han puesto de moda y que son "una joya para toda la vida que recordará siempre el vínculo de la madre con el bebé a través de la lactancia materna", explican páginas especializadas.

La reacción de sus fans no se ha hecho esperar. Hay quien lo tacha de ""excéntrico" o "asqueroso", mientras que su compañera de "Zapeando" bromeaba: "Es bonito, gris, pero no lo abras, porque tiene que oler después de un tiempo…". "Si yo dejo mi leche fuera de la nevera dos días no sabéis lo que es eso", añadía.

Innovadora

No se puede decir que Pedroche haya sido una madre al uso. Cuando nació la pequeña Laia no dudó en hablar sobre su parto, en el que confesaba no haber recurrido a la anestesia epidural ni haber sufrido ningún desgarro: "la respiración ha sido mi gran aliada, fue un parto natural y vaginal", explicaba.