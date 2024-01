Esta es la verdadera opinión de Cristina Pedroche sobre el poliamor y las relaciones abiertas

Durante el programa de ayer de "Zapeando", todos los colaboradores dieron su opinión sobre el poliamor. Según un último estudio, un 60% de los jóvenes de entre 18 y 29 años están a favor de las relaciones abiertas consensuadas y cuatro de cada diez españoles estarían de acuerdo en abrir sus relaciones. Tras este sorprendente dato, Cristina Pedroche no dudó en sincerarse sobre el asunto, mostrándose contraria a esta forma de entender el amor.

"Yo, en mi caso, si estoy enamorada de una persona, no puedo enamorarme de nadie más. ¿Entonces para qué quieres a otra persona? ¿Para un meneíto? A mí me da pereza", expresó la de Vallecas, defendiendo su postora monógama. Tras escuchar esto, Valeria Ros dio su opinión: "Es que no lo necesitas, pero muchos sí. Yo creo que muchas parejas sí y ese es el problema, que tienen dependencia emocional".

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en Campanadas Redes Sociales

"Si hay una pareja que necesita buscar el meneíto fuera de casa, a lo mejor es que no están tan bien juntos", sentenció Pedroche sobre el poliamor. Su compañera, aunque se define como monógama, si que respeta el las relaciones abiertas, aunque como ha reconocido, "no sé si podría, no soy capaz". "Estoy hecha a la antigua escuela. Cuando estoy soltera, hago lo que quiero, pero si tengo una relación, estoy centradísima ahí", declaró Valeria Ros. Para la humorista, es fundamental que la llama continúe encendida en una relación: "A ver, no sé, igual debería haber meneítos todo el rato en la pareja. No todo el rato, pero hay que obligarse a los meneítos en la pareja. Cuando llevas mucho tiempo, que ya te aburres y es como tu brazo, le ves como tu pierna izquierda, dices '¿ahora un meneíto? Pues sí'. Cómprate velas, pétalos y a jugar".

Cristina Pedroche, sobre este asunto, se siente muy afortunada y así se lo hizo saber a sus compañeros de mesa. "Es que el problema es que no llegue nunca a que le veas como si fuera tu brazo. Hay que echar fuego, que el fuego siga. Yo es que le veo y me encanta", desveló sobre su marido, Dabiz Muñoz.

La presentadora de las campanadas y el chef conforman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional y sus constantes declaraciones públicas de amor reafirman que están igual de enamorados que el primer día. Tras la llegada de la pequeña Laia, el matrimonio se ha fortalecido aún más y no descartan, en un futuro no muy lejano, ampliar la familia.