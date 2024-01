Anna Ferrer comparte un gran momento con Paz Padilla y su madre no puede evitar bromear sobre su futuro nieto

Anna Ferrer ha empezado el año con una gran fuerza y dispuesta a hacer grandes cambios en su vida. A menos de un mes de dar la bienvenida al 2024, la hija de Paz Padilla ya está conquistando sus objetivos de año nuevo y, si las obras de su nuevo piso continúan según lo esperado, ella y su pareja podrán entrar a vivir en su nuevo hogar dentro de muy poco.

Esta semana ha empezado también con ilusión por la evolución que está tomando la reforma y no ha dudado en llevar a su madre, Paz Padilla, para que vea lo que dentro de muy poco será su refugio. “Estoy muy emocionada porque voy a acompañar a mi madre a ver las obras de mi piso, que no ha venido desde que estaba como estaba antes. No ha visto nada de la obra”, comenzaba contando desde su perfil de ‘Instagram’. Pero lo que más ha llamado la atención a sus seguidores no ha sido otra cosa que la graciosa reacción de la presentadora al ver cada una de las estancias de la casa: “Esta es la habitación de mi nieto. Muy grande, entra la cunita”, decía su primer comentario y acto seguido su hija no ha podido evitar soltar una sonora carcajada. Sin embargo, le ha sacado una pega muy importante debido a la distribución de la casa: “Muy lejos de tu dormitorio, no me gusta”, pero como es una mujer muy resolutiva ha aportado la solución perfecta: “Pon un sofá y vendré yo a cuidar al niño”, a lo que inmediatamente ha respondido con un tajante “no”.

La visita ha seguido con mucha complicidad entre madre e hija, sobre todo cuando le ha mostrado la que sería la habitación principal: “Aquí es donde va a estar el nidito de amor”, decía mientras no podía reprimir un alegre baile con el que no ha dejado de taconear: “Mamá, los vecinos, que me van a echar y todavía no vivo aquí”.

Paz Padilla ha concluido la visita a la que será la casa de su hija visiblemente encantada por lo poco que le queda a la reforma y por lo orgullosa que está de su hija. Y es que no es la única que está deseosa de ver terminada la casa. Desde las redes sociales sus seguidores no han dudado en compartir la emoción y la complicidad que hay entre madre e hija, pero de lo que más se ha hablado ha sido de los múltiples comentarios que ha hecho Paz Padilla sobre su nieto. “Pedazo de abuela será fijo”, “¿Paz de abuela? La mejor. Como de mamá”, han sido algunos de los comentarios de la publicación que ya alcanza más de 16.000 me gustas.