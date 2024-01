Anna Padilla comparte un preocupante mensaje sobre el consumo de pornografía

Anna Ferrer Padilla no ha dejado a nadie indiferente en las últimas semanas. Empezaba el año sumida en unas críticas sobre el uso excesivo que había hecho su madre, Paz Padilla, para decorar su casa en el día de Reyes, y que sus seguidores no dudaron en tacharlas de “hipócritas”. Hace apenas unos días la influencer volvió a ser portada de titulares cuando enseñó en redes algunas imágenes de su primera casa en Madrid que aún está por reformar. Ahora ha querido compartir un mensaje de responsabilidad social en su perfil de ‘Instagram’.

Se trata de un problema que ha empezado a ser ahora más visible que nunca: la edad a la que los jóvenes comienzan a consumir pornografía. Ya hay varios estudios que reflejan las secuelas que esto puede generar en la sociedad, pero Anna Padilla se ha sumado a las personas que quieren compartir este preocupante problema en redes a fin de concienciar a la sociedad. “Hace unos meses me enteré de que la edad media para empezar a consumir pornografía es de ocho años. Y desde entonces es un tema que me tiene preocupada”, comenzaba comunicando la televisiva en sus redes sociales. Según el informe de “Save de Children” de 2020, la edad media global a la que los jóvenes acceden a la pornografía por primera vez es de 12 años, concretamente antes de los 12 para los niños y a los 12 para las niñas. Unos datos que siguen siendo muy preocupantes y que han puesto el problema sobre el consumo de pornografía en uno de los puntos a tratar dentro de la sociedad actual.

El mensaje de Anna Ferrer Padilla Instagram

La hija de Paz Padilla no ha querido quedarse solo en el dato y ha compartido un podcast en el que se tratan todos estos temas, así como los problemas que un consumo muy pronto de estos contenidos pueden provocar en el desarrollo de los más jóvenes y nuestra sociedad. “Quería compartirlo por aquí porque sé que hoy me seguís muchas madres y a lo mejor no teníais idea de este suceso, y por si os interesa escucharlo”, ha concluido en su perfil de ‘Instagram’.

Un problema que va en aumento

Y es que la situación en el panorama Español es más preocupante todavía. “Algunos estudios apuntan a que se encuentra entre los nueve y los 11 años. De hecho, en España uno de cada diez niños tiene su primer contacto con la pornografía a los ocho años”, asegura Alejandro Villena, psicólogo general sanitario y sexólogo clínico, autor del libro “¿POR qué NO?”. Ante esta situación, Villena afirma que “sabemos que en el 70% de los casos, ese primer contacto tan precoz suele ser por algo accidental, es decir, un niño de esa edad no busca por sí solo pornografía, sino que le puede aparecer a través de un anuncio, viendo una película pirata, en un chat de las videoconsolas o porque algún conocido se lo muestra. Por curiosidad pueden pinchar o después de haber escuchado la palabra porno lo buscan en internet y ahí se abre un camino muy peligroso, ya que son muy vulnerables a poder caer en un problema de consumo problemático a medio y largo plazo”.