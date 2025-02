Antonio Banderas revela la experiencia que tuvo al borde de la muerte: "Lo que te pide el cuerpo es abandonarte"

Antonio Banderas ha confesado en "Cuarto Milenio" cómo fue su experiencia cercana a la muerte, tras sufrir un ataque al corazón hace unos años. "Empecé a sentirme mal, a sentir un sudor frío, me faltaba el aire (...) Era como tener mucho sueño, pero multiplicado por 10, la sensación de irse. Y lo que te pide el cuerpo realmente es abandonarte y dejarte ir", relataba.

En una de sus entrevistas más íntimas, Banderas confiesa a Iker Jiménez que, pese a ser "un poco escéptico" respecto a las experiencias paranormales, el episodio que vivió "ocurrió de una forma muy curiosa". "Yo vivía entonces todavía en Londres y tenía una casa en el campo (...) Mi chica fue al pueblo de al lado a comprar unos analgésicos porque le dolía la cabeza", pero a la salida se le cayeron las aspirinas y la dependienta le avisó. "Al día siguiente, me levanto, hago mis ejercicios y, mientras me preparaba un té, noto un dolor lejano en ambos brazos. Como había hecho un poco de pesas pensé que me había pasado. Me empezaron a doler las mandíbulas, un dolor profundo. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir, pero mi chica agarró dos pequeñas aspirinas y me las metió debajo de la lengua y llamó a la ambulancia", reveló. Banderas asegura que el médico que le hizo la intervención le dijo que probablemente le habían salvado la vida las aspirinas. "Y es que la vida a veces depende de un hilo tan fino como ese", contó Banderas que se encuentra inmerso en la promoción del musical Gypsy en Madrid.

Además, el actor contó su experiencia con una enfermera a la que no volvió a ver: "Ocurrió esa misma noche en el hospital (...) No podía dormir y apareció una señora mayor vestida de enfermera. Se me quedó mirando y me hizo una pregunta muy rara: ¿Usted cree en la cultura popular? Le dije: Sí, ¿por qué?". A lo que ella respondió: "¿Por qué cree que se dice siempre 'Te amo con todo mi corazón' y no con el cerebro u otro órgano? Porque el corazón no es solamente un órgano que manda oxígeno a todo su cuerpo, es un almacén de sentimientos". Banderas reveló que esa misma señora le advirtió de que en los próximos meses estaría sensible y triste. "Yo no soy llorón y todo lo que era bello me hacía llorar".