Antonio Banderas se pronuncia sobre lo que está pasando en Valencia tras el paso de la DANA

El actor Antonio Banderas se ha pronunciado tajante sobre lo que está ocurriendo en Valencia tras el paso de la DANA. Y ha sido tajante: "¿Por qué no envían a los pueblos valencianos afectador por la DANA helicópteros del ejército con comida, agua y medicina? ¿Por qué no zapadores para abrir vías, centros de comunicación portátiles, hospitales de campaña?", ha preguntado. "¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos? ¿Por qué?", ha añadido el actor.

Su crítica está en la línea del mensaje publicado ayer por el cantante Alejandro Sanz, quien manifestaba su "tristeza y rabia" al ver que, ante una catástrofe como esta, los políticos "se dedican a tirarse las culpas unos a otros": "En vez de ponerse a remar todos a una, se dedican a lo de siempre… a soltar slogans opulentos y convenientes y paparruchadas de fingida indignación y victimismo. Utilizan el dolor del pueblo para sacar rédito político y desgastar al oponente".

"Perdón que sea tan vehemente pero me puede la rabia y la punzada en el pecho, ahí voy: A todos los representantes del pueblo, del puto signo que sean. Pónganse a trabajar para paliar la tragedia en España aunque sea por una sola vez en sus vidas y dejen de joder con su palabrería reiterativa, manipuladora y manida", reclamaba.