Antonio Banderas sorprende al desvelar su verdadera situación financiera

Antonio Banderas sorprendió a la audiencia de 'El Hormiguero' al hablar abiertamente sobre las dificultades económicas que enfrenta para mantener su obra de teatro "Gypsy" en el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga. Acompañado de Marta Ribera, protagonista de su nuevo musical, el malagueño presentó este ambicioso proyecto, pero también aprovechó para sincerarse sobre los desafíos financieros que afronta.

El actor acudió al popular programa de televisión de Antena 3 para promocionar la adaptación de lo que él describe como "uno de los mejores musicales de la historia de Broadway", Gypsy, que se estrenará el 17 de octubre en el teatro de Málaga. Desde el inicio de la entrevista, Banderas dejó claro que se trata de una producción monumental y muy ambiciosa. "Empecé a trabajar hace tres semanas y pensé: es mucho de golpe, pero es que es necesario", comentó Banderas, explicando el agotador proceso detrás de la obra.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la conversación fue la revelación sobre la situación económica del actor. "Somos una compañía privada, no tenemos subvención pública y trabajamos a pérdidas”, admitió Banderas, dejando a Pablo Motos, y a la audiencia, perplejos. El actor, que ha invertido mucho en este proyecto cultural, no dudó en confesar que, incluso si se llenan todas las funciones, "vamos a perder dinero". Estas palabras sorprendieron a Motos, quien no pudo evitar interrumpir para profundizar en la confesión. "Hacemos teatro para perder dinero", repitió el actor, subrayando la realidad de llevar adelante un proyecto teatral en España sin apoyo estatal.

Banderas explicó que su objetivo con "Gypsy" no es obtener ganancias económicas, sino realizar un proyecto de calidad y rodearse de personas que comparten su pasión por el arte. "El éxito en la vida es hacer lo que quieres hacer cómo lo quieres hacer con la gente que quieres hacer", reflexionó el malagueño, añadiendo que, tras sufrir un incidente cardíaco, su visión sobre la vida cambió drásticamente. Aunque reconoció que la situación económica es desafiante, aseguró que no es lo que le quita el sueño.

Con su característico sentido del humor, Banderas también bromeó sobre sus otras fuentes de ingresos. "Te iba a decir que gano dinero con los restaurantes, pero es que tampoco lo hago", comentó entre risas. En ese tono, también admitió que es su trabajoen Hollywoodlo que lo mantiene económicamente a flote, bromeando que "el gato con botas es el que salva todas las situaciones”, en referencia a su exitosa carrera como actor de cine. Finalmente, Antonio Banderas compartió su experiencia en Hollywood, asegurando que no vivió el lado más oscuro de la industria. "Vivía una vida muy familiar y no jugaba tanto ese juego", concluyó el actor, quien desde su regreso a España ha centrado gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo de varias obras de teatro en su Málaga natal.