Antonio David da la cara por Olga Moreno tras su ruptura con Marta Riesco

Antonio David Flores se ha visto envuelto en otra vorágine mediática a raíz de su ruptura con Marta Riesco. La periodista anunció a través de sus redes sociales que su relación había llegado a su fin, culpando directamente a Rocío Flores de la separación: “Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías”. Desde entonces, los principales protagonistas de la historia se han mantenido en silencio, pero el malagueño acaba de romperlo a través de su canal de Youtube, aunque no se ha pronunciado sobre su expareja.

“Ya veré si hablo de Marta o no. Depende de cómo vaya la noche. Si quieres oír algo de Marta, te vas a otro sitio, que sólo cuentan mentiras”, decía el ex guardia civil a una de sus seguidoras. Antonio David se mostró muy molesto en este sentido, asegurando que en los últimos días se han publicado diferentes informaciones sobre él “que nada tienen que ver con la realidad”. Ha sido entonces cuando, inesperadamente, ha dado la cara por Olga Moreno, su exmujer, a la que no se refería públicamente desde hacía mucho tiempo. “Contad verdades, contad que Olga ha ganado en el Supremo, por ejemplo”, exigía.

Se refiere el otrora colaborador a la victoria judicial de Moreno contra Rocío Carrasco en última instancia, una resolución que LA RAZÓN ya adelantó esta misma semana. Tras varios recursos interpuestos por la hija de la Jurado, el Alto Tribunal ha vuelto a dar la razón a la andaluza en una de sus muchas batallas legales, una sentencia sobre la que ya no cabe recurso.

Ultimátum a María Patiño

Además, a lo largo de su intervención en Youtube, Antonio David Flores también ha cargado contra María Patiño por desmentir a un medio de comunicación que publicó que debía depositar una elevada fianza en relación al proceso judicial que mantienen. El malagueño, que la demandó por afirmar en “Socialité” que había colocado él mismo unos carteles en los que aparecía su rostro junto a la palabra “maltratador”, ha dado un ultimátum a la periodista para que rectifique. “Tienes 24 horas para recular o mostrar algo que demuestre que lo que se publica es mentira. Sabes que es verdad”, insiste el ex de Rocío Carrasco.