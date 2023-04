Marta Riesco lo da todo en un karaoke y elige una canción llena de indirectas sobre su ruptura

La vida de Marta Riesco ha dado un giro de 180º después de haber roto con Antonio David el pasado miércoles por la noche. Tras poner punto y final a su relación sentimental, la reportera, que se encontraba en la casa de Málaga del exguardia civil, hizo las maletas y se trasladó a Madrid para retomar su vida de nuevo, lejos del que fue su pareja. Desde entonces, la joven no ha parado de salir y de disfrutar con sus amigos y familiares de la noche de la capital, compartiendo con todos sus seguidores todos los planes que ha realizado desde entonces.

La periodista está sacando fuerzas de donde puede para superar este gran varapalo sentimental que ha vivido. Marta Riesco, a pesar de seguir enamoradísima de Antonio David, ha tenido que coger el toro por los cuernos y comenzar a rehacer su vida sin él. Por eso, la exreportera de 'Fiesta' no está rechazando ningún plan e incluso se ha embarcado en la aventura de encontrar de nuevo trabajo, después de haber sido despedida de Mediaset hace tan solo unas semanas.

Story de Marta Riesco cantando Instagram

Anoche Marta Riesco estaba de celebración, y no por el cumpleaños de Antonio David. Su hermano pequeño cumplió 33 años y toda la familia al completo salió a festejar el aniversario del joven. Después de salir a tomar algo, todos acudieron a un conocido karaoke de la capital para darlo todo y divertirse, oportunidad que no desaprovechó la periodista para volver a demostrar sus dotes musicales. Marta Riesco se animó a cantar una canción que no dudó en compartir con sus seguidores, llena de versos que podrían interpretarse como numerosas indirectas sobre su ruptura y la situación que está atravesando en estos momentos tan complicados. La periodista eligió la canción 'El sol no regresa' de La Quinta Estación, una composición muy melancólica con unos versos muy tristes. "Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa", ha cantado Marta Riesco con mucho sentimiento.

Parece ser que estos versos podrían ser un claro reflejo de lo que está atravesando ahora mismo la reportera y una clara indirecta a su situación emocional. Aún así, la joven ha asegurado que la noche de ayer fue una de las más felices de su vida por haber estado toda su familia reunida, algo que no había ocurrido desde hace muchos años. "Nunca hemos estado juntos desde el divorcio de mis padres y compartir una noche como la de ayer no lo hemos hecho nunca y fue todo gracias al cumpleaños de mi hermano y ha sido increíble", ha confesado, emocionada, tras la noche de ayer Marta Riesco.