Antonio David Flores, asustado por el resultado de la operación de pecho de su hija Rocío

En medio del huracán mediático por la reciente ruptura de su padre con Marta Riesco, Rocío Flores continúa ajena a la polémica y sigue con su vida sin entrar en ninguna trifulca. Aunque la exreportera de 'Fiesta' apuntó directamente a la joven como culpable de su separación con Antonio David, la hija de Rocío Carrasco ha decidido no pronunciarse sobre el asunto y está haciendo oídos sordos a cualquier información sobre esta guerra en la que se ha visto envuelta. Rocío ha optado por el silencio y sigue inmersa en sus proyectos profesionales en el mundo de las redes mientras se recupera de su reciente operación de pecho.

La semana pasada, justo cuando Marta Riesco anunció su ruptura con Antonio David, la sobrina de Gloria Camila anunció que viajaba a Madrid para acudir a la revisión de esta operación. Ahora, la joven ha publicado en su perfil de 'Instagram' que se ha podido dar un baño por primera vez tras la intervención y ha desvelado cuál fue la reacción de su padre al ver su nueva imagen. "Por fin he podido darme un señor señor baño y ha venido mi tía a lavarme el pelo porque no puedo aún sola...", ha comenzado relatando Rocío Flores, junto a una imagen sonriente.

Story de Rocío Flores Instagram

"Hoy es el primer día que me veo el pecho sin esparadrapos, es decir, mi primer día que me veo la nueva cicatriz. Mi padre se asustó un poco porque él me vio recién operada del pecho y me dijo que eran muy grandes (en su línea del pánico a estas cosas)", ha revelado sobre la reacción de Antonio David al ver a su hija. "Hoy cuando me he visto os juro que me he quedado en shock. Tengo las líneas más finas que he visto nunca (según la piel y todo no sé si ensancharan un poco pero... Ahora mismo es como si no tuviese prácticamente cicatriz)", ha terminado diciendo Rocío Flores, muy contenta con el resultado de su operación.

No es la primera vez que la hija del malagueño pasa por quirófano o recurre a la medicina estética por motivos de belleza. Rocío Flores se sometió a una lipoescultura y una bichectomía, además de otros cuantos retoques de ácido y bótox. La joven, a la vuelta de 'Supervivientes', se convirtió en un personaje público y decidió dar un cambio radical a su imagen. Desde entonces, siempre que ha podido cambiar algo de su cuerpo, lo ha hecho a través del bisturí.