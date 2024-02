Arantxa del Sol desvela por qué desapareció de la televisión sin desearlo

Arantxa del Sol no es tan conocida por las nuevas hornadas y es que dejó de ser un rostro habitual de la televisión, tras triunfar en la década de los noventa. Era una estrella de la pequeña pantalla, al conducir algunos de los programas más punteros de la época, como puede ser ‘Vip Noche’, que tantas alegrías le granjeó en su momento. Además, las firmas se la rifaban para contar con su imagen como reclamo publicitario y también era común verla en los grandes acontecimientos sociales posando en el photocall. Sin embargo, cayó en el olvido y son muchos los jóvenes que la conocen ahora tan solo por ser la primera concursante confirmada de ‘Supervivientes’. Pero ella es mucho más. Pero, ¿por qué desapareció del mapa?

Este fin de semana, la presentadora de 51 años se ha sentado en ‘De viernes’ para hablar de su inminente viaje a Honduras y su tradicional salto en helicóptero. Lo hacía ilusionada por afrontar un nuevo reto personal y también profesional, pidiendo a su marido, Finito de Córdoba, que no la deje sola en su experiencia y, si es posible, que acuda a verla a la isla para insuflarle ánimos cuando esté sufriendo calamidades. Pero más allá de lo que le espera en el futuro en el reality más extremo de la televisión, también echó la mirada atrás y detalló qué sucedió para que saliese de los platós de televisión y se alejase del calor de los focos.

“Nunca me retiré. Esa es la verdad”, reconocía Arantxa del Sol a Beatriz Archidona y Santi Acosta en ‘De viernes’. “No sé qué pasó, el destino tiene mucho que ver”, continúa desgranando. Y pone el foco a su boda con el torero, que tuvo lugar en 2001, momento en el que dejaron de lloverle las ofertas de trabajo: “De repente me casé y esto tuvo mucho que ver”, sentencia la presentadora, que no quería haber aparcado su profesión por apostar por su familia, pero no le quedó más remedio ante la ausencia de propuestas en firme.

Arantxa del Sol recordando su boda con Finito de Córdoba De viernes

Arantxa del Sol no oculta que esto le llegó a afectar en su momento y reconoce que “siempre he echado de menos la tele”. Pese a la nostalgia que le provoca, no se arrepiente de haber dedicado los últimos 20 años a su familia, que le apoya incondicionalmente ahora que prepara su salto a ‘Supervivientes’. Pero no son los únicos, pues dice haber sentido el calor y el respeto del público que la acompañó en su éxito en la década de los 90: “En este momento de mi vida creo que todo lo que me puede traer ‘Supervivientes’ es bueno. Estoy con responsabilidad y miedo. Me ha sorprendido la respuesta de la gente que creció conmigo y con la televisión que hacía entonces. Esto me llena de fuerza y de responsabilidad. Yo he vivido la época dorada de la televisión” y ahora regresa para sumarse al entretenimiento más extremo.