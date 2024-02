Candela Acevedo acusa a la madre de Antonio Tejado: “Lo ha tapado todo”

Candela Acevedo se ha sentado en el plató de ‘De Viernes’ para contar con detalle la traumática relación vivida junto a Antonio Tejado y por la cual asegura que aún va a terapia. Está de plena actualidad, después de que fuese detenido acusado de ser el presunto “autor intelectual” del robo en casa de su tía, María del Monte. Pero también por conocerse que ha sido condenado a siete meses de prisión por la difusión de contenido sexual de su ex, que ha narrado con crudeza cómo lo vivió al inicio de su entrevista. Y es que ese es tan solo un episodio de los muchos que ha sufrido en los casi tres años que ha durado su romance que ahora recuerda como “un infierno”. Pero no solo por su ex, sino también por su suegra, María José: “La madre de Antonio Tejado lo ha tapado todo”, sentencia.

Y es que la joven se siente defraudada por la actitud que tuvo cuando le pidió auxilio a la hora de controlar a su hijo en según qué aspectos: “Yo me esperaba que su madre hablara con él, pero ella no me ayudó”. Fue cuando comenzó a notar actitudes extrañas en su pareja, cambios bruscos de comportamiento que le hicieron tener sus sospechas. Ahí quiso plantearle el problema a su suegra, con la esperanza de que juntas encontrar la solución: “Cuando empiezo a notar cambios acudo a ella. Ella siempre me dice que son cosas de pareja y que eran tonterías”.

La relación entre ambas siempre había sido cordial, pero estos episodios enfriaron la cosa. Pero la participación de la pareja en ‘GH Dúo’ les hizo vivir algún que otro encontronazo: “Cuando salí de la casa yo sentí que me miraba como a un bicho”. Pero más allá de los problemas que tuviese con Antonio Tejado, Candela Acevedo quiere destacar que lo que solicitaba era por su bien, pues veía que estaba perdiendo el camino: “Entiendo que una madre siempre va a proteger a sus hijos, pero la forma en la que está actuando ella no es la correcta”.

“Quería meterlo en la cárcel. Este señor me lo ha hecho pasar como una película de terror. Me apoyó principalmente mi hermana. Ella me ayudó en todo momento. Estaba anulada por completo. Esta persona me tiene condicionada y absorbida. La condena de Antonio son siete meses y quince días de cárcel y además me tiene que indemnizar. Aún no me ha pagado lo que me debe (…) Yo le considero una persona que me ha causado terror, mucho miedo y muchos traumas e inseguridades”, recuerda Candela Acevedo cómo vivió esos años que siguen marcándola y que los colaboradores identifican como cierta culpa. En varias ocasiones le han pedido que aleje ese sentimiento de ella, pues la consideran una víctima.

Al final acabó muy mal con él y su ruptura supuso un reto difícil de afrontar: “Salieron muchas cosas e infidelidades. Luego siguió molestándome y llamándome. No sé por qué aguantaba todo eso y no puse remedio. Estaba anulada por completo. Me he sentido humillada y maltratada”. Esto le ha llevado a terapia, la cual le continúa ayudando: “Tengo mucho dolor todavía. Sigo con mis terapias para sentirme como empiezo a sentirme ahora mismo: liberada. Ahora estoy más fortalecida”, sentencia Candela Acevedo, tranquila tras aligerar la carga de lo vivido compartiéndolo con el mundo.