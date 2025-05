Así responde Ortega Cano a la entrevista de Ana María Aldón: capote y muleta

José Ortega Cano se cortó definitivamente la coleta en 2017, en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, pero no ha olvidado el temple torero. Capote y muleta. De esto se vale el diestro para afrontar la embestida de esos nuevos toros que le asaltan a su paso. El principal embate, desde hace tiempo, es su exmujer Ana María Aldón, que se sumó el viernes al club de ex frustradas que airean sus fiascos en un plató de televisión. En este caso, "¡De Viernes!", donde contó cómo le hicieron sentirse Ortega Cano y su familia durante el tiempo que duró su relación. Lo hacía una semana después de que Gloria Camila Ortega hablase de ella en este mismo espacio.

La entrevista se había anunciado, pero no impidió que esa misma tarde el diestro disfrutase de una tarde de toros en Las Ventas. Como era de esperar, a su alrededor se formó una nube de periodistas y otros curiosos que querían saber cómo se encontraba en esas horas previas. Con la espalda erguida, la cabeza alta y el gesto inexpresivo, Ortega Cano respondió sin mover la ceja: "No le puedo decir nada porque no pretendo hablar de nada".

José Ortega Cano asegura estar muy feliz de la vuelta de Gloria Camila a televisión Europa Press

La soledad le ha aportado serenidad. Después de unos meses alejado del foco mediático, mide sus palabras y encaja sin esfuerzo los golpes que le siguen asestando al ver de nuevo las intimidades del matrimonio convertidas en alimento de tertulias televisivas.

"Está feliz"

Según declaró hace unas semanas su hermana Mari Carmen, una de las personas más cercanas, el diestro se encuentra en un magnífico momento vital. "Está muy bien, es otra persona, está renovado y, bueno, da gusto con él. Está viviendo ahora un momento, uno de los mejores de su vida. Está viviendo un momento fantástico y nosotros estamos muy felices de verle bien. Ya era hora ¿no?". Añadió: "Hemos tenido mucha paciencia, pero la vida pone a cada uno en su sitio. Todo llega y todo pone a cada uno en su sitio".

De este mismo temple hizo gala durante la emisión de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, cuando contó, en primera persona, la verdad de su vida después de 25 años de silencio. El viudo de su madre fue señalado en sus duros testimonios, pero mostró una paciencia infinita.

Ahora es el huracán Aldón el que amenaza con romper su estabilidad, pero, hasta el momento, ha dejado la actitud desafiante que tuvo en el pasado. En una de sus visitas a Madrid, cuando la separación era ya evidente, perdió los nervios ante la prensa. "¡Ustedes que quieren! ¿Saberlo todo? ¡Díganme ustedes toda su vida! ¿A que no me la dicen?" exclamó muy enfadado cuando le preguntado por su cita con un notario de la capital.