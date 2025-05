Ana María Aldón, contundente contra Gloria Camila: "Me sentí como una prostituta"

La animadversión entre ambas es más que evidente, la guerra verbal entre Gloria Camila Ortega y Ana María Aldón se recrudece. Nunca se quisieron e incluso los ataques públicos de la una contra la otra demuestran una rabia y un odio ya no contenidos.

La última en arremeter en un plato de televisión contra la hija de su ex marido ha sido Aldón, que deja muy clara la situación entre las dos.

Se sintió humillada

Fue anoche en el programa de televisión "¡De viernes!" y sus declaraciones resultaron todo un bombazo: "Yo sé con quién me acuesto y sé quién es el padre de mi hijo. Creo que no hay humillación más grande para una mujer. Me sentí como una prostituta", asegurando que Gloria Camila cuestionó que su hermano pequeño fuera hijo de Ortega Cano. Y que nunca la aceptó como miembro de su familia.

Ana María Aldón, destrozada tras la muerte de un familiar: "No hay palabras para describir el dolor tan inmenso" Europa Press

Es más, recordó un episodio muy desagradable antes de iniciar un viaje con Ortega y su hija adoptiva. Gloria le preguntó a su padre si iban a coger un tren. El torero le respondió que no, que iban a coger el coche. Según Ana María, lo que dijo el diestro a su hija en ese momento para informarle de que irían en coche fue "no, Gloria, nos vamos todos en familia". Entonces, según la entrevistada, la respuesta de Gloria Camila fue "no, no te equivoques, no es de mi familia". Y la sanluqueña reprocha que, "al escuchar a su hija decir eso, el padre de mi hijo no hizo nada".

Ortega Cano y Ana María Aldón en un montaje La Razón Mediaset

A pesar de todo, y de la realidad, no quiere enfrentamientos con la hispano colombiana: "No deseo hacer daño a nadie, pero siento la necesidad de desahogarme. No fui tratada con equidad en aquel entorno familiar". Los recuerdos son malos en su mayoría, aunque reconoce que hubo momentos de una cierta armonía familiar,

En cambio, guarda un buen recuerdo de José Fernando Ortega, por quien todavía siente cariño, y desvela que "me queda un respeto por Ortega porque es el padre de mi hijo".

De Josefer reconoce que "nunca tuvo un mal gesto para mí, tenía problemas con otras personas, pero conmigo no". Le duele la situación que vive el muchacho no desde que fue ingresado en un centro y espera que se recupere totalmente y sea dado de alta pronto.