Así ha sido la Nochebuena en la familia de José Ortega Cano

José Ortega Cano ha llevado sus días poniendo una relativa distancia con los medios de comunicación. Después de su divorcio con Ana María Aldón, y desde que surgió la polémica sobre el compromiso de su ex, el diestro ha vuelto a la escena mediática en contadas ocasiones. Este viernes se ha pronunciado para hacer el balance de un 2023 que ha sido muy tranquilo para él rodeado de todos los suyos.

“Estoy fenomenal físicamente, con la familia todo es un ambiente muy bonito y muy bien, fenomenal”, comenzaba con un positivo mensaje y un esperanzador deseo al próximo año por “seguir mejorando”.

El pasado 23 de diciembre José Ortega Cano celebraba sus 70 años con una tradicional comida junto a su familia: “Me hicieron salir los 70 años. Me parecía que eran muchos años, pero ahora no, ahora ya estoy sumamente mentalizado”, relató a los medios cuando se le preguntó sobre todas estas celebraciones familiares con las que terminan el 2023. El médico le recomendó hace un tiempo que hiciera ejercicio de manera regular para controlar esas arritmias que le daban desde hace unos años y se ha encargado de cumplirlo a rajatabla, no hay más que verlo para constatar que el diestro está viviendo un buen momento.

José Ortega cano y Gloria Camila Gtres

En cuanto a las fiestas José Ortega Cano no ha perdido este año la oportunidad de celebrar estos días con las personas más importantes para él y pasar la Nochebuena “muy bien, muy bien, muy bonitas”, principalmente porque “cuando hay niños así de corta edad, pues siempre es mucho más bonita, ¿no? Con los niños y con las felicitaciones y con los juguetes y demás”.

Además, también ha hablado sobre Gloria Camila: “es una chica que todo lo que se pone le sale bien, le sale bonito. Es una niña que encaja muy bien con la gente de la calle. Y bueno, pues siempre es una chica que además está estudiando derecho y estoy muy contento con ella y con todos mis hijos”, relata sobre la faceta televisiva más natural de su hija.