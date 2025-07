Tierra trágame: Alaska y su manía de esconder (sin tino) comida

Parece que lo sabemos todo de Alaska (cuyo nombre real es Olvido Gara) y su pareja Mario Vaquerizo. Tras el «reality» sobre sus vidas y su larga trayectoria televisiva parece que no les quedaba nada en la alacena con la que sorprender al espectador. Pero no es así: preguntamos a la cantante durante el evento del 50 aniversario de Burguer King en España cuál era su momento «Tierra trágame (pero despacio)». La vocalista no se lo pensó, porque además el contexto invitaba a contar la anécdota. «No sé si este momento es divertido o un poco dramático. Me voy a confesar sin tapujos Es algo que tiene mucho que ver con un sitio con el que estoy hoy, una hamburguesería. Pues tengo el hábito de comer a escondidas este tipo de alimentos y digo luego que aún no he comido. El fallo es que no tengo en cuenta que las cosas huelen. Y siempre, siempre me pillan», explica.

