Así ha sido el romántico reencuentro de María José Suárez y Escassi en alta mar tras anunciar su separación

La semana pasada parecían confirmarse los rumores que desde hacía tiempo perseguían a Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Las habladurías apuntaban a una crisis entre ellos y las declaraciones que la modelo compartió entre las páginas de la revista "¡Hola!" no ayudaron a disiparlas. "Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto Álvaro y yo y han surgido rumores, pero lo cierto es que fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo", comentó la presentadora.

Unas palabras que fueron entendidas por muchos como una ruptura entre la que ya parecía una de las parejas más consolidadas de la crónica social, pero nada más lejos de la realidad.

Menos de una semana después, Escassi y Suárez han confirmado que su relación va viento en popa a toda vela, y nunca mejor dicho, porque los dos están disfrutando de unas idílicas vacaciones familiares a bordo de un crucero.

"Primer día a bordo del crucero con parada en Copenhague. Este viaje tanto por el destino como por las personas elegidas es mi viaje favorito", dice la sevillana junto a una recopilación de imágenes de su viaje, en las que posa feliz con su hijo y, cómo no, su pareja.

Parece que Escassi ha atendido las demandas de Suárez y no solo ha dejado a la modelo más tiempo libre con su hijo, sino que ha decidido unirse a esos planes familiares para que ella pueda disfrutar de sus días de vacaciones con dos de los hombres más importantes de su vida, y parece que el jinete también está encantado.

"Primera parada, Copenhague", comenta junto a otras tantas imágenes en las que se le ve de lo más feliz con Suárez y el hijo de esta.

Este verano cumplirán su tercer aniversario desde que se confirmó su relación, y aunque al principio eran pocos los que apostaban por ellos, hoy no parece que haya nada que pueda separarles.

Eso sí, de momento prefieren no hablar de matrimonio, al menos por la parte que toca al jinete. En su reciente participación en "MasterChef Celebrity", Escassi se sinceró sobre sus miedos a la hora de pedirle matrimonio a su pareja y que la respuesta no fuera la esperada para él. "Estoy esperando a que María José lo tenga claro. Es que no quiero que me diga que no, que no la veo todavía convencida", comentó entre los fogones de Televisión Española.