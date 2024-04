Álvaro Muñoz Escassi revela por qué no ha pedido aún matrimonio a María José Suárez

Fue en el verano de 2021 cuando Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez protagonizaron el romance del verano. La pareja se conocía desde hacía años pero no fue hasta entonces cuando iniciaron su relación. Desde entonces no se han separado a pesar de la fama de conquistador del jinete. "Empezó con esa fama de mujeriego que pensé que me iba a dar muchos dolores de cabeza", ha manifestado la exmiss España en más de una ocasión.

Ayer, 29 de abril de 2024, Escassi volvió a las cocinas de "MasterChef" y allí se sinceró sobre el amor. El subcampeón de la edición número ocho del reality culinario de TVE no dudaba en contestar a Samantha Vallejo-Nágera quien mostraba su interés por saber si "¿ya le has pedido a María José que se case contigo?".

El jinete ha asegurado que no es el culpable de que entre él y María José no suenen las campanas de boda aún. "Estoy esperando a que María José lo tenga claro. Es que no quiero que me diga que no, que no la veo todavía convencida", ha revelado Escassi.

Además aseguró que no había sido fácil conquistar a "una diosa inalcanzable" como es la empresaria. "Ella decidía cuándo nos veíamos. Pero la debí pillar en un momento bajo y, nada, aquí se ha quedado".