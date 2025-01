Así silenció María Patiño lo que le pasa a la hija de Anabel Pantoja ante la súplica de Belén Esteban

La preocupación es máxima desde que el pasado viernes la hija de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, fuese ingresada en el Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Hasta allí se ha desplazado el clan Pantoja al completo, así como numerosos amigos íntimos de la pareja. Es el caso de Belén Esteban, que ha querido proteger en todo momento a su buena amiga, como así han hecho también quienes fueran sus compañeros de ‘Sálvame’. Aunque a lo largo de los años en los que Anabel ha pasado sus tardes en el mítico programa de Telecinco, su relación con sus compañeros ha sido agridulce, lo cierto es que podría considerarse familia. Le han dado mucha caña, han criticado mucho sus pasos y hasta han puesto en jaque su relación con David al sacar supuestas infidelidades. Pero a la hora de la verdad, cuanto más se le necesita, han sabido estar fieles a su lado.

Belén Esteban y Anabel Pantoja Instagram

Así se entiende después de que este domingo se conociese el ingreso hospitalario de la pequeña Alma, con tan solo 40 días de vida. Un shock para todos y motivo de preocupación para sus más allegados. Una noticia que, sin embargo, ya había llegado a oídos del equipo de ‘Ni que fuéramos Shhh’ mucho antes y que prefirieron no compartir con el público. A sabiendas que sería uno de los temas más comentados de los próximos días y que la repercusión mediática sería amplia, optaron por proteger a su excompañera y su hija en tan delicada situación. Así lo han desvelado en la tarde de este lunes, cuando se ha explicado que Belén Esteban no estaría con ellos en el programa, pese a encontrarse ya en Madrid tras su regreso de Gran Canaria. No quería verse en la tesitura de estar mientras tratan un tema que le toca especialmente la fibra sensible. No se veía capaz de callar, pero mucho menos de hablar.

Con ello, María Patiño ha aclarado que Belén Esteban ya les pidió en su día que no se tratase el tema del ingreso de la hija de Anabel Pantoja en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Era un tema delicado y para proteger a la protagonista y su niña, optaron por cumplir con los deseos de la colaboradora, aunque eso fuese en contra de los intereses del programa. Y es que, aunque la pequeña fuese ingresada el viernes, ya el jueves estuvo en el hospital y la noticia llegó a oídos del director del espacio, David Valldeperas. Un tema que se puso sobre la mesa de debate en la habitual reunión previa, decidiéndose que esa información no saldría de esa sala.

María Patiño en "Ni que fuéramos Shhh" Ten

“Esto lo queríamos contar. Y no para recibir ningún tipo de alabanza, porque esto son cosas que forman parte del ser humano. El jueves llegaba la información a este programa y estábamos en la reunión y David Valldeperas lo comentó y estaba nuestra compañera Belén. Belén pidió que, por favor, no dijéramos por el momento nada”, asegura María Patiño, que cumplió la promesa y “efectivamente el tema ni lo tocamos”. En un principio no se preocupó demasiado, pero después tomó conciencia de la gravedad de la situación: “El viernes yo estuve con Belén y vosotros ya sabéis cómo es de leal con la gente que quiere y ya el sábado me llamó y me dice que se iba para allá y yo empiezo a tomar conciencia”. Kiko Hernández, padre de dos niñas, sabe lo que puede estar atravesando su excompañera, pues él ya lidió con problemas médicos con su prole en el pasado: “Le he dicho que los niños con esa edad tienen una fortaleza que no se lo puede ni imaginar y que ánimo, pero no me ha contestado. Me imagino que estará todo el día pendiente de la niña”.