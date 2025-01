La hija de Anabel Pantoja, ingresada de urgencia

La preocupación en la familia de Anabel Pantoja y el fisioterapeuta David Rodríguez es máxima en estos momentos. Su hija Alma ingresó el pasado viernes a primera hora en la UMI, Unidad de Medicina Intensiva, en el hospital materno infantil de Las Palmas, según ha informado el programa Fiesta.

Aunque no se ha desvelado el motivo, la seriedad con la que Luis Rollán, amigo de la familia, está comunicando la noticia hace pensar que se trata de algo serio. "Son horas muy complicadas y hay mucha preocupación", ha avanzado. "Estoy mal, pero hay que respetar estos momentos", ha añadido el periodista, al tiempo que ha trasladado todo su cariño a la influencer y a su familia. Rollán se encontraba fuera y se ha enterado por el programa en el que trabaja del ingreso. "Estoy en Sevilla, me he enterado por vosotros y sigo en shock. Después de tantísimos años en televisión es la primera vez que no tengo ni idea de qué decir. Solo puedo expresar que le mando desde aquí a mi amiga Anabel toda la positividad y el amor del mundo", ha reconocido.

Anabel Pantoja en la imagen de la polémica, sin cinturón de seguridad Instagram

Hasta Canarias se han desplazado tanto Isabel Pantoja como sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, para apoyar a Anabel y a su novio en esta delicada situación. Aunque aún no han coincidido, de acuerdo con la información facilitada por el espacio de Telecinco, el clan Pantoja ha hecho piña para estar junto a Anabel. La tonadillera, que mantiene una relación muy estrecha con su sobrina, viajó a la isla, junto a su hermano Agustín, en un vuelo regular. Rollán, que asegura que lo último que se pierde es la positividad, ha trasladado esta misma tarde su fuerza y cariño a toda la familia, al tiempo que pide prudencia a la cantidad de amigos y seres queridos que se están acercando al hospital. A su lado se encuentra también Merchi, su madre, que no se ha separado de ella ni un instante.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

Anabel se convirtió en madre el pasado 23 de noviembre en el Hospital Santa Catalina de Las Palmas. El parto transcurrió con normalidad y tanto la madre como la hija recibieron el alta un día después. Desde el inicio de su embarazo, fue informando puntualmente del proceso y de sus contratiempos. Aunque no ha dejado de compartir la alegría de la maternidad en su cuenta de Instagram, también ha relatado las secuelas lógicas del postparto. "Aún sigo con secuelas y me quedan físicas y no físicas porque todo te emociona. Todo te da felicidad o a la vez te afecta o te vienes abajo. Es un estado que solo las mujeres que pasamos por ahí sabemos", escribió en redes sociales tras su primera semana como madre primeriza de la pequeña Alma.

Se espera que en las próximas horas la familia o el equipo médico emita algún comunicado para informar del diagnóstico y del estado de la pequeña Alma.