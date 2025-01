Críticas a Raquel Bollo por viajar a Canarias para estar con Anabel Pantoja: “No es el momento de buscar protagonismo”

Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, atraviesan uno de los momentos más angustiosos de su vida. Su hija, la pequeña Alma, continúa ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permanece desde el pasado viernes. Lo hace recién nacida, con tan solo 40 días cumplidos, y preocupando mucho a todos. Así, la familia al completo se ha desplazado hasta la isla para estar al lado de la influencer y su pareja, como así han hecho Merchi, la madre de Anabel, así como Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. No se han cruzado en sus caminos, pues así lo han organizado para no verse las caras, aunque en tan delicado momento poco importa. También se ha trasladado hasta allí Raquel Bollo, íntima amiga de la tonadillera, pero no tanto del resto del clan. De ahí que su presencia haya sido acompañada de críticas y reproches.

La emotiva carta de Anabel Pantoja a su novio David Instagram

Mientras Belén Esteban o Susana Bicho, por ejemplo, ya regresaba a Madrid tras ver a su amiga en el hospital, que no se separa ni un segundo de su hija, Raquel Bollo ha sido de las últimas en tomar un vuelo para salvar las distancias. Lo hace con el firme deseo de estar junto a Anabel Pantoja y dejando claro que no será por ella precisamente que se desvele el motivo de la hospitalización. Eso sí, tampoco quiere restarle preocupación al asunto y se limita a responder a la prensa que “prefiero no comentar nada, es muy delicado todo”. La que fuese mujer de Chiquetete tiene los labios sellados, pero dicen desde varios programas de Telecinco que tampoco tiene mucho que decir, pues no habría sido informada de primera mano sobre lo sucedido, de ahí las críticas por su inesperada presencia.

Desde ‘Fiesta’ este fin de semana o ‘Vamos a ver’ en la mañana de este lunes se ha hablado largo y tendido sobre el estado de salud de la pequeña Alma. Pero también se ha criticado que Raquel Bollo haya tomado un avión para desplazarse hasta Gran Canaria, cuando aseguran desde estos espacios que nadie le ha llamado y, mucho menos, le han invitado a estar junto a ellos en tan delicadas circunstancias. “No sé qué le mueve a ir. Puede ser por temor a lo que digan en el futuro o por auténtico interés, pero la pregunta es si su presencia es lo que la familia necesita ahora mismo”, planteaba Verónica Dulanto haciéndose eco de las reticencias mostradas hacia la excolaboradora de televisión.

Raquel Bollo llega a las Palmas Gtres

Pero quizá más dura fue Alexia Rivas al sentenciar que “no la han avisado” y plantea una incómoda escena: “Piensa en esta situación: llamas solo a tu familia y a tus amigos más íntimos, porque estás viviendo uno de los momentos más difíciles de tu vida y aparece alguien con quien apenas tienes contacto. Con quien hablar solo en ocasiones puntuales. Eso puede resultar incómodo”, reflexiona la periodista en el matinal de Telecinco. Sentencia que “este no es el momento para buscar protagonismo, sino para dar espacio a la familia en un momento tan complicado”. Y es que, como recuerda Kike Calleja, no es la primera vez que Raquel Bollo decide personarse en el hospital creyéndose un miembro más del clan Pantoja, como así hizo cuando a Kiko Rivera le ingresaron y ella se presentó sin previo aviso. No lo hizo, por ejemplo, cuando en las mismas circunstancias estaba Isa Pantoja, recién operada, para después acudir a un plató a negar las vejaciones que sufrió en su adolescencia y de las que Raquel fue, en parte, testigo.