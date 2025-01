El ex asistente de Diddy Combs afirma que le obligó a tener relaciones sexuales como muestra de su "lealtad"

Philip Pines, supuesto exasistente de Sean Diddy Combs asegura que el rapero lo obligó a tener relaciones sexuales con una mujer para demostrarle su "lealtad". Pane trabajó con el artista como asistente ejecutivo senior entre los años 2019 y 2021.

Según él mismo ha declarado, los hechos ocurrieron durante una de as fiestas de Combs, donde además de empujarle a beber alcohol se acercó a él y le hizo una propuesta: "Recuerdo haber escuchado las palabras: 'Demuéstrame tu lealtad'", afirmó Pines en una entrevista pregrabada que se incluyó en episodio final del documental "The Fall of Diddy" ("La caída de Diddy"), según Hollywood Reporter.

Sean "Diddy" Combs, rapero Gtres

"Me agarró por los hombros, me dio una especie de masaje rápido, como un entrenador le daría a un jugador que está a punto de entrar al terreno de juego, me entregó un condón y me empujó hacia una chica que estaba en el sofá, una invitada", relató. La mujer dio su consentimiento a Pines, quien practicó sexo con ella por temor a que Combs tomara represalias.

"Me atrapó. Fue un circo. Hizo lo que quiso y nosotros estábamos a su disposición… Es un depredador", destacó Pines durante la entrevista. "Lo digo en un sentido de manipulación. Tiene una capacidad innata para hacerte sentir cómodo y hacer que hagas cosas por él que tú nunca harías".

Por otro lado, Pines confesó no haber estado presente en ninguna de las presuntas fiestas de Combs conocidas como "freak offs". Si confirmó haber proporcionado al magnate de la música varios artículos para los eventos llamados "Wild King Nights", que supuestamente tuvieron lugar en habitaciones de hotel con mujeres jóvenes. "Normalmente teníamos una larga lista de artículos que incluía luces, alcohol, marihuana, ketamina y Molly. Allí arriba hay hongos… el aceite para bebés y el lubricante AstroGlide son muy importantes; velas, incienso, Apple TV, aparatos electrónicos, computadoras, iPads. Obviamente, había, ya sabes, suplementos para la libido masculina, cosas así", confesó. "Muchas veces, Combs está con una chica joven y existe una dinámica de poder. Es más fácil atraer a una chica más impresionable que a una celebridad".