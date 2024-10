Sean ‘Diddy’ Combs, desesperado, exige conocer quiénes son las víctimas

Sean ‘Diddy’ Combs está en el ojo del huracán después de que se desvelase lo que sucedía en sus míticas fiestas. Parecía vox populi que en sus excéntricas veladas en sus mansiones se cometían muchos excesos. Sin embargo, el escándalo ha sido mayúsculo cuando fue detenido para declarar por supuestas acusaciones de violaciones, agresiones sexuales, abusos sexuales y también chantaje y extorsión a muchos famosos. Grandes nombres de la música y de la interpretación forman parte ahora del sumario. Unos como víctimas de sus artimañas y otros como cooperadores necesarios. Todos están citados a declarar el próximo mes de mayo de 2025, aunque aún no se han desvelado quiénes formarán parte de ambas bancadas. Por un lado, estarán las víctimas, que le acusan de haberles suministrado sustancias estupefacientes para que accedieran a realizar acciones con las que después serían chantajeados. Se habla de un total de 120 personas dispuestas a denunciarle. Ya han llegado las primeras demandas. El equipo legal del productor está desesperado, pues no sabe por dónde le llegan los golpes.

Beyoncé, Sean "Diddy" Combs y Justin Bieber La Razón Gtres

Los abogados de Sean ‘Diddy’ Combs han solicitado una moción a la corte federal de Manhattan exigiendo conocer quiénes conforman esta nutrida lista de demandantes. Esas personas que le acusan de terroríficos delitos y cuya identidad no ha trascendido, por el momento, pues tan solo su letrado habla por ellos ante los medios. No obstante, esta estrategia para protegerles del escándalo ante un proceso de naturaleza delicada, no sirve de nada al demandado, que reclama conocer con exactitud quién le señala y por qué. Algo lógico por otro lado, pues tendrá que preparar su defensa de cara al año que viene cuando está fijado el juicio, concretamente el próximo 5 de mayo.

La defensa del rapero se queja de lo injusto de la situación, pues al protegerse la identidad de los acusadores no pueden armarse de manera correspondiente para hacerles frente ante el juez. Y es que los cargos que pesan sobre él son especialmente duros, al ser acusado de supuesta sumisión para prácticas sexuales que serían grabadas para después usarlos como método de presión para tenerlos bajo su dominio. Son muchos los nombres propios que han denunciado, tan solo se conocen ahora dos, John y Jane Doe, pero en la lista de 120 personas hay hombres, mujeres y hasta un menor de edad. Ante esto, Sean ‘Diddy’ Combs se defiende a través de sus abogados definiendo tales acusaciones como “falsas” o “absurdas”. Y eso que aún no han parado de sumarse nuevas reclamaciones judiciales, que el abogado que aúna a las víctimas dice no da abasto para atender el tsunami desencadenado.