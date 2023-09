Belén Esteban enseña su nuevo tatuaje, una frase cargada de significado en su nueva etapa vital

Belén Esteban está exprimiendo los últimos días de su verano más especial tras el final de "Sálvame" en la parrilla de Mediaset. La de San Blas está muy emocionada por el inminente estreno el próximo mes de octubre del docureality de Netflix que ha grabado en julio junto a otros de sus compañeros y, después de haber vivido una románticas vacaciones en el Caribe con su marido Miguel, ha vuelto a hacer las maletas para saltar el charco y reencontrarse con su hija, con la que ha disfrutado de unos intensos días en familia y de turismo. Ha sido la propia televisiva la encargada de compartir el álbum fotográfico de unas de sus vacaciones más especiales en Estados Unidos, lugar en el que vive su primogénita desde principios de año.

Belén Esteban ha compartido un post en su perfil de "Instagram" con numerosas fotografías y vídeos de su visita a Andrea junto a un "Te quiero". Durante estos días, la de Paracuellos ha aprovechado para ir a ver un concierto de Beyoncé o visitar Las Vegas, entre otro muchos planes. Pero lo que más ha sorprendido es el nuevo tatuaje que se ha hecho. La televisiva se ha tatuado "La patrona", apodo con el que ella misma se ha rebautizado este verano. Así, ha cumplido con su promesa de inmortalizar en su piel su nueva vida y su nuevo cuerpo. Hace dos semanas, ella misma lo desvelaba durante la presentación de la ópera prima de Mario Casas, "La soledad tiene alas": "He engordado 14 kilos, y los he engordado aquí (en el pecho), aquí (la tripa) y aquí (los glúteos). Ahora no soy Belén Esteban, soy la patrona. Me lo voy a tatuar". Y así ha sido, Belén Esteban se ha tatuado su nuevo apodo, que marca un antes y un después en su vida.

El nuevo tatuaje de Belén Esteban Instagram

La de San Blasregresa a España con las pilas recargadas y con mucha ilusión de afrontar sus nuevos proyectos profesionales. Aunque muchos consideraban que "Sálvame" había muerto, parece ser que está muy vivo y sus colaboradores han sido lo protagonistas de la última promoción de "La Resistencia". En unas semanas se estrenará su esperado docureality en Netflix y hay máxima expectación por ver a los tertulianos en América. ¿Le llegarán ofertas de trabajo tras la emisión desde el otro lado del charco?