Belén Esteban desvela cuántos kilos ha engordado desde su lesión en la pierna

Belén Estebanestá atravesando por un momento muy dulce de su vida. A pesar de que el pasado 23 de junio "Sálvame" desapareciera para siempre en la parrilla de Telecinco, la de Paracuellos ha vivido un intensísimo verano grabando el nuevo reality de Netflix con otras estrellas del programa en América. La "princesa del pueblo" se ha convertido en un icono en las televisiones internacionales y ha dado mucho de qué hablar en cada una de sus intervenciones de la pequeña pantalla latinanoamericana.

Después de finalizar las grabaciones del docureality, Belén Esteban se fue de vacaciones al caribe con su marido Miguel y disfrutaron de unos románticos días de playa. Con las pilas recargadas, la de San Blas ya se encuentra en Madrid para retomar su agenda profesional, después de unos meses muy intensos. Ayer, 24 de agosto, fue una de las invitadas de honor a la premiere de la ópera prima de Mario Casas como director, "La soledad tiene alas". Radiante y feliz, atendió a los medios de comunicación y desveló algunos de sus secretos mejores guardados.

Belén Esteban Instagram

Orgullosa, Belén Esteban reveló cuántos kilos ha cogido desde su aparatosa caída en "Sálvame", motivo por el que estuvo que estar más de tres meses de baja por una fuerte lesión en la pierna y por el que necesitó más de un año de recuperación. "He engordado 14 kilos, y los he engordado aquí (en el pecho), aquí (la tripa) y aquí (los glúteos). Ahora no soy Belén Esteban, soy la patrona. Me lo voy a tatuar", ha bromeado sobre su cambio de peso la de Paracuellos.

Pero este no ha sido el único secreto que ha confesado. Belén también se ha ido de la lengua y ha revelado cuándo será el estreno del documental de "Sálvame" en Netflix. "En octubre sale nuestro programa. Han sido unos días de fantasía pura. No puedo decir nada, pero la gente lo tiene que ver", ha confirmado, muy emocionada por su nuevo proyecto profesional. Pero parece ser que el docureality no quedará ahí y ha terminado avisando: "Soy muy feliz, he estado 14 años en el programa en el que he querido, he sido libre para decir lo que quería y ahora estoy en Netflix. No estoy en el paro, para los que se lo preguntan. Sigo siendo de la Fábrica de la Tele. Y por cierto: hay sorpresitas".