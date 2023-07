Belén Esteban señala directamente a Telecinco tras los rumores de crisis con su marido Miguel

Belén Esteban se ha embarcado con sus compañeros de "Sálvame" en la aventura de su vida. Ocho de los rostros más conocidos del programa, como Kiko Hernández o Chelo García Cortés, han comenzado su nueva andadura en Netflix y se encuentran en estos momentos cruzando el charco para empezar a grabar su nuevo reality en Estados Unidos. Antes de montarse al avión, la de Paracuellos se ha querido pronunciar sobre algunos de los temas a lo que ha tenido que hacer frente estas últimas semanas, como su supuesta crisis matrimonial con Miguel.

La "princesa del pueblo" ha sido muy clara con este asunto. "De eso no voy a hablar nada cuando es una mentira. No voy a decir absolutamente nada porque lo que quieren es que hable", ha expresado. "La próxima vez le voy a decir a Rosalía, que me invitó al concierto el día 7 que era el cumpleaños de mi marido, que no cante el 7, que cante el 14... Madre mía", ha bromeado Belén Esteban, con mucha ironía y cierto hartazgo por los rumores.

Belén Esteban y Miguel Marcos como invitados de boda. GTRES

La de Paracuellosha vuelto a proclamar su amor por los cuatro vientos hacia su marido y ha vuelto a reiterar que lo quiere con locura y que entre ellos no existe ningún problema. Eso sí, ha querido recordar nuevamente que, tanto Miguel como su hija Andrea, son personas anónimas y no quiere que se hablen más de ellos en los medios de comunicación. "Es que mi marido es anónimo como mi hija, los dos son anónimos. Lo que pasa es que hay a alguna gente que sus maridos son anónimos y se les respeta y a otros no". Además, la colaboradora de televisión ha instado a que den la cara los que comenzaron esos rumores. Belén Esteban ha señalado a Telecinco de no haber dicho de dónde venía la noticia. "Hombre, totalmente. Lo que pasa que cómo no se puede decir el nombre de esa persona parece ser pero vamos, que yo estoy muy bien", ha zanjado sobre el asunto antes de pasar el control del aeropuerto.