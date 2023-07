Chelo García Cortés da su opinión sobre la visita de Isabel Pantoja a Kiko Rivera en el hospital

Chelo García Cortés acaba de comenzar una nueva aventura con sus compañeros de "Sálvame" y ya se han embarcado en la grabación del nuevo reality para Netflix. Tanto ella como sus compañeros de programa han puesto rumbo a Estados Unidos para empezar su nueva andadura al otro lado del charco pero la periodista, antes de tomar el avión, ha querido pronunciarse sobre el estado de salud de Kiko Rivera su problema de corazón, motivo por el que Isabel Pantoja ha dejado sus diferencias con su hijo a un lado y ha acudido a verle al hospital, después de 3 años sin verse.

Madree hijo han protagonizado uno de los reencuentros más esperados y Chelo García Cortés ha quiero dar su opinión sobre este asunto. "Es que tenía que estar. La operación, aunque fuera un cateterismo, pero es una operación delicada y Kiko, su salud no es muy excelente en los últimos tiempos. Es lógico que esté su madre, claro", ha comentado la periodista sobre la visita de la tonadillera a Kiko Rivera.

Story Kiko Rivera en el hospital Instagram

"Le he mandado mensaje tanto a él como a Irene para ver cómo se encuentra. Además, me ha cogido fuera de juego, me he enterado, y no te voy a mentir, esta misma mañana. He mandado un mensaje tanto a Irene como a Kiko y espero que se recupere lo antes posible", ha desvelado Chelo García Cortés. Eso sí, a Isabel Pantoja no "porque ella tampoco me ha escrito a mí".

Después de unos días complicados, Kiko Rivera ya ha recibido el alta y ha retomado su vida. Ha sido él mismo el encargado de dar la noticia a sus seguidores y desvelar que se encuentra bien. Tanto es así, que incluso a ha salido a hacer deporte, algo que ha sido criticado por algunos de sus seguidores, ya que no han pasado ni tres dias desde que fue operado del corazón.