De Belén Esteban a Terelu Campos: 'Sálvame' pone rumbo a Miami y estos son los looks de aeropuerto de los colaboradores

'Sálvame' pone rumbo a Miami para grabar con Netflix y los looks de aeropuerto que nos acaban de dejar no tienen desperdicio. Con media España de vacaciones, y otra media pensando en irse y ya, los looks de aeropuerto siempre son inspiración en estos meses de verano. De Belén Esteban, a Lydia Lozano, María Patiño o Terelu Campos, no sabemos si nos servirán de inspiración sus estilismos, porque peculiares son, pero seguro que representan el estilo de muchas mujeres españolas. Que no todo son looks de lo más glamurosos para que nos sirvan de inspiración. Lo que está claro es que un estilismo para tantas horas de avión tiene que cumplir con la comodidad, y la mayoría de sus estilismos lo son. Bueno, menosMaría Patiño con jeans y alpargatas de cuña, fiel a su estilo.

Los colaboradores más reconocidos de Sálvame ya empiezan el viaje al otro lado del charco para darle forma al 'docureality' que van a grabar para Netflix. Viajar es siempre una buena idea, aunque sea por trabajo, aunque vayas a tener 'jet lag'. Pero eso sí, nadie nos libra de hacer las maletas (teniendo en cuenta unos cuantos tips de cómo hacer la maleta perfecta estas vacaciones) ni de, además de pensar en los diferentes estilismos para cada día de nuestra estancia, elegir el look ideal para viajar, sea por el medio que sea. Y siempre hay que empezar pensando en el look de viaje, como en este caso Belén Esteban, a Lydia Lozano, María Patiño o Terelu Campos con sus estilismos de aeropuerto.

Belén Esteban con conjunto de camiseta y pantalón cómo estampado con flores, sombrero a juego y zapatillas

Belén Esteban. Gtres

Terelu Campos con jersey negro, pantalones estampados en blanco y negro y zapatillas

Terelu Campos. Gtres

Lydia Lozano con conjunto animal print y fular en naranja

Lydia Lozano. Gtres

María Patiño con jeans, body blanco ajustado y cuñas transparentes

Mría Patiño. Gtres

¿Con qué look de aeropuerto de las colaboradoras de 'Sálvame' te identificas más?