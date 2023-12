Bertín Osborne ejerce su mejor papel como abuelo

Bertín Osborne se ha centrado en los últimos meses en pasar tiempo con su familia y ha querido desmarcarse todo lo posible de la polémica sobre la maternidad de Gabriela Guillén, la que fue "amiga especial" del cantante.

Preparado para comenzar una Navidad rodeado de su familia, su hija, Claudia Osborne, ha mostrado en redes la faceta más familiar de su padre junto a su nieta en brazos. La imagen muestra como Bertín Osborne mira con cariño y ternura a Micaela, la hija mayor de Claudia, y le inculca su gran pasión por los caballos visitando a los animales en un establo. "A-bu" ha sido el texto con el que ha acompañado a la imagen en su perfil de ‘Instagram’, enseñando lo bien que ejerce su papel como abuelo.

Durante los últimos meses su familia ha sido un pilar fundamental en el que se ha sustentado el cantante en uno de sus momentos más duros. A pesar de ello, no le ha impedido seguir trabajando en sus nuevos proyectos profesionales. Este pasado 1 de diciembre ofreció su último concierto de la gira '40 años son pocos' que tuvo lugar en el teatro Jovellanos de Gijón. En este encuentro ha perpetuado lo que lleva meses afirmando: su relación con la prensa no es la de antes.

Y es que el presentador de televisión se ha molestado mucho por la insistencia de los medios en hablar sobre el hijo que supuestamente espera con Gabriela Guillén: "Yo toda mi vida me he llevado fenomenal con vosotros, os he atendido, he sido educado, pero este verano me habéis hecho tanto daño que encima no me pidáis que os hable".

Como Paloma García Pelayo relató en el programa de ‘Y ahora Sonsoles’, Bertín está muy enfadado por las declaraciones que la fisioterapeuta habría hecho sobre el presentador y pedirá una prueba de paternidad cuando nazca el niño. En caso de que sea suyo se hará cargo de la manutención, pero no quiere saber nada de la que fue su "amiga especial".