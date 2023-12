Carlos Sobera desvela cómo se encuentra Fabiola Martínez ante la inminente nueva paternidad de Bertín Osborne

Gabriela Guillén está a punto de dar a luz. La modelo saldrá de cuentas este mes de diciembre y la familia de Bertín Osborne ha cerrado filas y se ha mantenido al lado de Fabiola Martínez estos últimos meses de polémicas sentimentales. La exmujer del artista, apartada del foco, se ha refugiado en sus familiares y allegados más cercanos hasta que pase toda la tormenta mediática en la que se ha visto en vuelta por las informaciones relacionadas con el currículum sentimental del padre de sus hijos.

Y ahora, Carlos Sobera, persona muy cercana a Fabiola Martínez, ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos la excolaboradora de televisión. "Sé que está muy bien porque cuando hace el acto de la Fundación me llama a ver si puedo ir. Y la verdad es que como en la casa no hay ningún problema y va todo bien, entonces lo que sé de ella es también por los medios. Está centrada en la Fundación, en su familia que es lo más importante, en sus hijos. Yo la veo feliz", ha declarado el presentador sobre la exmujer de Bertín Osborne.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne GTRES

Sobre el cantante de rancheras y su vida sentimental, Carlos Sobera ha preferido no entrar. "Es un hombre que está libre, pero no me voy a meter en camisa de once varas", ha declarado el presentador. Eso sí, el televisivo cree que los conflictos los "tendrán que resolver entre ellos porque me faltaba a mí ser juez de paz. No hice las oposiciones a juez y ahora a estas alturas voy a meterme yo a juzgar, no".

Mientras tanto, Bertín Osborne no quiere oír hablar de ninguna cuestión relacionada con su vida sentimental, incluido el nombre de Gabriela Guillén. El presentador de "Mi casa es la tuya" ha reaparecido públicamente después de unos días alejado del foco mediático y ha pedido a los medios, muy molesto, que lo dejen en paz. Tanto él como Fabiola Martínez han decidido hacer caso omiso a cualquier información y no dar ninguna declaración sobre el asunto.