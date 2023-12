Bertín Osborne estalla contra los periodistas: "¡Dejadme en paz!"

Bertín Osborne atraviesa una de las etapas más difíciles en su relación con la prensa, marcando un cambio notable en su actitud hacia los medios. Antes, el presentador de televisión solía atender cortésmente a las cámaras, pero ahora parece distante, aunque no duda en aprovecharlos para promocionar sus proyectos laborales.

Durante su concierto en Gijón, Osborne expresó abiertamente su molestia con los medios, anunciando que no hablaría ante las cámaras debido al trato recibido durante el verano. "Yo toda mi vida me he llevado fenomenal con vosotros, os he atendido, he sido educado, pero este verano me habéis hecho tanto daño que encima no me pidáis que os hable", declaró el artista.

La actitud de Osborne no cambió en su encuentro con la prensa en el aeropuerto de Asturias. En lugar de hablar sobre su próximo concierto, estalló en cólera: "Dejadme en paz, pero no me podéis dejar en paz. Si me habéis fulminado todo el verano, deja en paz. Ya no tengo que hablar de nada".

El enfrentamiento parece tener su origen en la polémica del embarazo de Gabriela Guillén , la fisioterapeuta que pronto dará a luz al hijo supuestamente concebido con Osborne. Fue en el mes de julio cuando la inesperada noticia nos sorprendió a todos convirtiendo a Bertín Osborne en trending topic. A sus 69 años, el reconocido cantante se prepara para recibir a su sexto hijo.

Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones cuando Osborne anunció que sería padre de una niña, una noticia que él mismo describió como "ni buscada ni deseada". Estas declaraciones arrojaron luz sobre la peculiaridad de la situación y colocaron al madrileño en el ojo de mira de la prensa. Desde entonces, Bertín Osborne ha esquivado las preguntas de los medios en todo momento.