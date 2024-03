Bertín Osborne, ley del silencio ante las medidas legales de Gabriela Guillén

La historia entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén sigue en el foco mediático tras los últimos acontecimientos que habrían impulsado a la modelo paraguaya a tomar acciones legales. “Gabriela ha enviado un burofax a Bertín, ese burofax se ha recibido y no tiene respuesta. Está sin responder”, adelantó Beatriz Cortázar en “Y ahora Sonsoles”. Esta situación no hace más que alimentar la polémica sobre la paternidad del cantante, que se ha convertido en uno de los pilares del mundo del corazón desde que se dio a conocer la noticia.

No han sido pocos los datos que se han extraído de este romance y todo lo que lo envuelve, como las supuestas transferencias que Bertín hizo a Gabriela antes y después de que supiera lo de su embarazo. La última hora es que se ha abierto un proceso legal “que se ha recomendado está siguiendo los trámites. Si no se contesta se volverá a enviar. Si no contesta se puede declarar en rebeldía a la persona que no contesta nunca. Este es el proceso”, indicaba la periodista.

Sin embargo, los resultados no son el fin último de Gabriela, ya que esta desearía que todo se terminara de una vez: “Me confirma que se ha enviado, se ha recibido y no tiene respuesta. Está deseando que este procedimiento llegue a su fin y que la dejen tranquila. Está deseando acabar con esto”, continuaba relatando Cortázar sobre el estado de su amiga.

Y es que la prueba de paternidad no ha sido nunca un problema para Gabriela Guillén. Como relató la periodista, e íntima amiga de la paraguaya, Gabriela solo habría puesto una única condición: “Hacerse la prueba de ADN en el mismo lugar donde mandan los jueces, no en una clínica privada o laboratorio privado”.

Esta situación contrasta con la información que ha proporcionado Paloma Barrientos en el programa “Vamos a Ver”, en el que la periodista ha confirmado que Bertín estaría dispuesto a retomar el contacto con la madre de su hijo e incluso llegar a conocer al bebé. El cantante de rancheras “no le está dando credibilidad a esto que estamos contando”, relataba sobre el distanciamiento que supuestamente ha ido en aumento en los últimos meses. Dejando a un lado la polémica, Bertín Osborne no estaría pasando por su mejor momento, pues continúa recuperándose de las secuelas del covid que contrajo recientemente. Durante su reposo ha tenido tiempo de sopesar las opciones y podría estar decidido a enmendar los errores que ha cometido, según explicó Gabriela en su entrevista en “De Viernes”.