Bertín Osborne toma una drástica decisión tras el testimonio de Encarna Navarro, su última supuesta amante

Bertín Osborne vuelve a estar en el centro de la polémica por su vida sentimental. Hace dos días, Encarna Navarro, exconcursante de "Operación Triunfo", desvelaba en exclusiva en "Espejo Público" que había mantenido una relación con el televisivo durante más de 15 años de manera intermitente. La artista daba este paso y salía a la palestra mediática por estar muy enfadada con el presentador. "A mí me duele, estoy muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso, una persona maravillosa... Conmigo siempre se ha portado superbién. Eso ha sido mutuo. Pero negarme ahora, ¡y como amiga!, como si no me hubiera visto nunca, no sé... Las imágenes valen más que 1.000 palabras, o sea, me estáis viendo. He estado comiendo con él, cantando con él, compartiendo escenario, ¿y ahora no me conoces? Pues creo que no hay necesidad de eso", confesaba Encarna en el espacio de Antena 3.

Las reacciones del círculo más cercano de Bertín Osborne no se hicieron esperar. Fabiola Martínez, exmujer del presentador, decidió desmarcarse de esta nueva supuesta amante del padre de sus hijos. La venezolana ha declarado de manera muy tajante que "no es su vida" y que desde "hace mucho, muchísimo, que no me afectan" este tipo de testimonios.

Bertín, desde que habló por primera vez Encarna, se encuentra muy enfadado con ella y así se lo hizo saber a través de un durísimo mensaje de Whatsapp que ha desvelado Kike Calleja: "No sé como no se te cae la cara de vergüenza después de lo que has contado. Con lo bien que te hemos tratado en nuestra familia. Al final sois todas iguales, solo os interesa el dinero".

La polémica está servida y el presentador ha tomado una drástica decisión a raíz de lo ocurrido con la exconcursante de "Operación Triunfo". Tal y como ha apuntado Isabel Rábago en "Vamos a ver", "no va a hacer absolutamente nada, va a evitar el tema y va a conceder una entrevista pero por otro motivo". Pero lo cierto es que Kike Calleja ha revelado que Bertín "ha cambiado de teléfono" después del testimonio de Encarna Navarro y devolver a estar en el ojo del huracán mediático, a menos de tres meses de convertirse de nuevo en padre junto a Gabriela Guillén.